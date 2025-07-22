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    martes, julio 22

    Cobertura de cargos docentes de educación técnica

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    Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 de cargos vacantes: 

    ⮚ CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL N° 5 – SAN SALVADOR DE JUJUY

    OFERTA FORMATIVA: CARPINTERÍA

    OFERTA FORMATIVA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

    ELECTRÓNICOS

    ⮚ CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL N° 1 – SAN SALVADOR DE JUJUY

    OFERTA FORMATIVA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

    ⮚ ESCUELA PROFESIONAL N° 3 – LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN

    OFERTA FORMATIVA: CARPINTERÍA

    ⮚ ESCUELA PROFESIONAL N° 6 – PERICO

    OFERTA FORMATIVA: OPERADOR DE INFORMÁTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

    ⮚ ESCUELA PROFESIONAL N° 7 – SAN PEDRO

    OFERTA FORMATIVA: OPERADOR DE INFORMÁTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

    ⮚ ESCUELA PROFESIONAL N° 10 – SAN SALVADOR DE JUJUY

    OFERTA FORMATIVA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

    https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D1nWa5K4yHzv1dC_QJzeCJ9rNdZYSE_ube&sa=D&source=editors&ust=1753135065565709&usg=AOvVaw2PYyzKPoeb9J2PQkcUO7GY

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