Cobertura de cargos docentes de educación técnica

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 de cargos vacantes:
⮚ CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL N° 5 – SAN SALVADOR DE JUJUY
OFERTA FORMATIVA: CARPINTERÍA
OFERTA FORMATIVA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ELECTRÓNICOS
⮚ CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL N° 1 – SAN SALVADOR DE JUJUY
OFERTA FORMATIVA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS
⮚ ESCUELA PROFESIONAL N° 3 – LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN
OFERTA FORMATIVA: CARPINTERÍA
⮚ ESCUELA PROFESIONAL N° 6 – PERICO
OFERTA FORMATIVA: OPERADOR DE INFORMÁTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
⮚ ESCUELA PROFESIONAL N° 7 – SAN PEDRO
OFERTA FORMATIVA: OPERADOR DE INFORMÁTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
⮚ ESCUELA PROFESIONAL N° 10 – SAN SALVADOR DE JUJUY
OFERTA FORMATIVA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D1nWa5K4yHzv1dC_QJzeCJ9rNdZYSE_ube&sa=D&source=editors&ust=1753135065565709&usg=AOvVaw2PYyzKPoeb9J2PQkcUO7GY