Vivimos en una era paradójica donde la sobreabundancia de información coexiste con una creciente desorientación ciudadana. El flujo incesante de contenido mediático a menudo sepulta el conocimiento valioso bajo un alud de titulares impactantes, narrativas superficiales y datos descontextualizados. Esta tendencia, impulsada por la economía de la atención y la inmediatez digital, representa una amenaza directa al pilar fundamental de la democracia: un electorado informado. En este escenario, se vuelve imperativo reivindicar un periodismo que sitúe la precisión por encima del espectáculo y la claridad analítica por sobre la ambigüedad deliberada. La función del periodismo como contrapeso del poder, como el llamado «cuarto poder», se devalúa cuando abdica de su responsabilidad de verificar y contextualizar para perseguir, en cambio, la viralidad efímera.

Un ejemplo paradigmático de esta degradación profesional se manifestó la semana pasada. El diario digital porteño “Ámbito” publicó una nota bajo un titular abiertamente sensacionalista: “Gerardo Morales levanta el perfil y se mide el traje de candidato a diputado nacional”. La frase, diseñada para capturar la atención, funciona como un cebo eficaz. Sin embargo, un análisis riguroso de su contenido revela que el artículo no es una pieza informativa, sino un guion meticulosamente preparado para instalar un rumor carente de todo respaldo fáctico. Lo verdaderamente preocupante no es la existencia de la especulación política —un elemento perenne en la vida pública—, sino su presentación bajo el manto de una verdad periodística, un acto que pervierte la confianza del lector y erosiona el debate público.

El andamiaje del artículo se sustenta en una calculada imprecisión. Menciona encuentros con intendentes de localidades jujeñas clave como Pampa Blanca, San Pedro, Perico y Libertador, pero omite sistemáticamente la información esencial que transformaría una afirmación vaga en un hecho noticiable: las fechas de dichos encuentros, los temas tratados en la agenda y los posibles acuerdos alcanzados. Esta ausencia no es un descuido, sino una estrategia. Al evitar los datos concretos, el relato se vuelve inmune a la verificación y, por ende, a la refutación. En lugar de sustancia, se ofrece una colección de frases hechas, verdaderos lugares comunes del periodismo declarativo —“levanta el perfil”, “su nombre ya suena”, “se mostró activo”— que en conjunto pintan un ficticio recorrido triunfal. Es la creación de un pseudo-evento, un acontecimiento que no tiene más realidad que la que le confiere su propia publicación.

Para conferir una pátina de legitimidad a este constructo, se recurre a una de las prácticas más problemáticas del periodismo contemporáneo: el uso indiscriminado de fuentes anónimas. El texto cita a un presunto “correligionario” y a un “concejal cercano a la Casa de Gobierno”, pero estas figuras permanecen en las sombras, sin nombre, cargo específico ni contexto que permita al lector evaluar su credibilidad o sus posibles motivaciones. Si bien el anonimato puede ser una herramienta legítima para proteger a fuentes vulnerables que revelan información de interés público, su utilización en este caso es diferente: funciona como un recurso para dar voz a la especulación, para blanquear un rumor sin que nadie —ni la fuente ni el periodista— asuma la responsabilidad por su veracidad. Se crea así una ilusión de acceso a información privilegiada, cuando en realidad se está operando en un vacío informativo.

La técnica se refina con el uso extensivo de oraciones condicionales, que actúan como aceleradores de la especulación. Planteamientos como “si el concejal Lisandro Aguiar pidiera licencia…” o “si el exgobernante provincial diera un paso al costado…” son presentados como si fueran análisis de escenarios probables, cuando en realidad son meras hipótesis sin fundamento que transforman detalles administrativos menores en acontecimientos de gran trascendencia política. Este enfoque desvía la atención de la ciudadanía de los temas que verdaderamente definen su calidad de vida y el futuro de la provincia. La gestión real, con sus complejidades, logros y desafíos, es así marginada del debate público.

En este relato de conjeturas, la administración del gobernador Carlos Sadir es relegada a un segundo plano, casi a la invisibilidad. No hay espacio para analizar o debatir las iniciativas concretas que sí tienen un impacto tangible. Por ejemplo, la planificación de infraestructura vial, como la modernización de corredores estratégicos para la producción y el turismo, queda fuera de foco. Tampoco se aborda el fortalecimiento del sistema de salud provincial, con inversiones en hospitales y centros de atención primaria que constituyen la primera línea de defensa del bienestar comunitario. Proyectos de vanguardia, como la expansión del parque solar Cauchari —un pilar del modelo de desarrollo jujeño basado en energías limpias y que posiciona a la provincia en el mapa global de la sostenibilidad—, son ignorados. La narrativa prefiere el ruido de pasillos a la sustancia de la política pública, demostrando una desconexión profunda con las prioridades de la sociedad jujeña.

De igual manera, se introduce superficialmente el término “sadirismo”, como si se tratara de un movimiento político consolidado. ¿Cuál es su base ideológica? ¿Quiénes son sus principales referentes? ¿Qué plataforma programática propone? El artículo no ofrece respuestas; simplemente instala la etiqueta, confiando en que la repetición la dote de una realidad que no posee. Este es un mecanismo clásico de la ingeniería de la percepción: crear un concepto para luego poder atacarlo o analizarlo, aun cuando carezca de fundamento. Figuras políticas como el concejal Lisandro Aguiar son tratadas como meros peones en este tablero ajeno, despojados de su propia voz y agenda, e instrumentalizados dentro de una trama que no controlan.

