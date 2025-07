Bank of América calculó el precio del dólar en Argentina para fines de 2025 y 2026: por qué no abandona el carry trade

Estimaciones recientes de la entidad estadounidense sobre el valor del peso en los próximos dos años impulsan recomendaciones de inversión y estrategias para aprovechar el rendimiento de instrumentos en moneda local

Jujuy al día ® – Un informe de Bank of America (BofA) sobre el mercado argentino revisó sus proyecciones para el tipo de cambio oficial y reiteró su postura favorable hacia el carry trade, con posiciones “largas” en pesos que se mantienen sin cambios desde abril. Los cálculos del gigante de Wall Street implican que, si bien el dólar está atrasado, se necesita una depreciación de apenas el 9% real para que alcance un nivel sustentable dados los fundamentos de la economía. Esa devaluación, que a precios de hoy implicarían un valor de en torno a $1.420 por dólar, no es vista como una suba enorme por los analistas que, con todo, no esperan un salto inmediato sino más bien una devaluación gradual en 2026 tras las elecciones legislativas.

Según el documento titulado “Argentina – The Peso’s No Bargain, but No Bubble” (Argentina: el peso no es una ganga, pero tampoco una burbuja), con fecha del 15 julio de 2024 por los analistas Sebastian Rondeau, David Beker y Lucas Martinelli, el peso argentino no está enormemente sobrevaluado, pero tampoco resulta una oportunidad clara de compra para inversores globales. Sobre la base de estas definiciones, BofA sostuvo su apuesta por tasas en pesos y anticipó rendimientos reales positivos en los principales instrumentos de deuda local.

Las proyecciones de tipo de cambio para diciembre de 2025 y 2026

Bank of America actualizó su escenario base para el tipo de cambio oficial e indicó que espera un valor de 1.400 pesos por dólar a fines de 2025 y de 1.700 pesos por dólar a fines de 2026. Los analistas describieron este sendero cambiario como compatible con una estabilidad sustancial en términos reales a partir de la segunda mitad de 2025 y una depreciación más moderada hacia 2026. Según el informe, la dinámica de precios internos acompañará este proceso a través de una tasa de inflación prevista del 27,3% para todo 2025 y del 16,7% para 2026.

En el análisis, los expertos plantearon cuáles son los supuestos detrás de estas cifras para el futuro del peso y el dólar en la Argentina. El documento explicó: “Prevemos que el tipo de cambio real entre la moneda local y el dólar estadounidense tenderá a estabilizarse durante la segunda mitad del año próximo, acompañado de un entorno inflacionario con moderada desaceleración. Para 2026 proyectamos una depreciación real del 8%, mientras el ritmo de devaluación nominal resultará menor al incremento de precios internos.”

El cálculo de precios para la moneda norteamericana asume, según especificó BofA, el cumpl