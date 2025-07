Cristina bate huevos y regatea la plata de la corrupción

Su contador propuso devolver un monto que alcanzaría con lo que había en la caja de Florencia Kirchner. Y encima le sobraría un millón de dólares

Jujuy al día ® – Todo tiene que ver con todo, dice Cristina, que ahora aparece de entrecasa en las redes, acomodando unos huevos revueltos en un plato junto a un poco de palta, entre unas macetas con hojas verdes, mientras su hijo Máximo juega a que la filma por sorpresa.

Al mismo tiempo, Cristina le pide a la justicia sacarse la tobillera electrónica con la que monitorean su prisión domiciliaria porque, entre otras cosas, le molesta para usar calzas cuando camina en la cinta aeróbica.

Esa prisión es una maravilla.

Su contador, en tanto, va a la justicia y regatea el monto que ella y los demás condenados por un extraordinario robo al Estado deben devolver.

La justicia le dice el equivalente a 537 millones de dólares. Ella dice 32, que dividido 9 sería un poquito más de 3,5 millones cada uno.

Cristina quiere pagarle al Estado con el cash que encontraron en la caja de seguridad de su hija Florencia (4,6 millones). Y todavía le sobra un millón de dólares.

¿Qué señora de entrecasa, que hace huevos revueltos y riega las plantas, no tiene un vuelto de un millón de dólares?

Es interesante, de todos modos, que su postura sea el regateo.

En vez de no devuelvo nada porque no robé nada, en la justicia sostiene: me están indicando un monto superior al robado.

Algo así como “robé un auto usado y quieren que devuelva un cero kilómetro”. Pongan el VAR. Injusticia.

Los jueces dejaron firme la primera cifra porque se trata de un “proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público…,considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”.

Sin regateos. Lo robaron, devuélvanlo.

El contador de Cristina fue directo con un planteo que reducía a la mitad el valor de base original.

Se hablaba de 84 mil millones de pesos más la actualización y Cristina pide pagar 42.000 millones de pesos en total y entre todos los condenados.

Con eso ha buscado evitar que la Justicia vaya sobre sus 26 propiedades, siete cajas de ahorro (dos en dólares), cuatro cuentas comitentes para inversiones, cuatro plazos fijos y una caja de seguridad.

En paralelo, la justicia detectó maniobras de la novia de Lázaro Báez, quien tendría un poder para administrar propiedades.

Estas maniobras están en plena investigación desde que Claudia Insaurralde, pareja de Báez, fue a visitarlo a la cárcel llevando una carpeta con documentos que incluían un poder general a su favor.

El movimiento de dinero de Báez en paralelo a sus cuentas embargadas está en la mira desde que su ex mujer denunciara que se cobraban alquileres por fuera de los circuitos judiciales.

Si es así, la corrupción certificada seguiría generando ingresos en negro a los condenados.

El pago tienen que hacerlo hasta el 13 de agosto a las 9.30 de la mañana.

Ese mismo día, pero de 2014, Cristina hablaba en Paraguay ante el entonces presidente Horacio Cartés y les decía a los funcionarios que la escuchaban: “La historia juzga a los hombres y mujeres por las cosas que dejaron hechas. Seremos juzgados por lo que hemos hecho”.

Mientras ella daba su discurso oficial, Lázaro Báez ya tenía, sólo en Santa Cruz, una extensión de tierras que equivalía a 13 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, aunque muchas rutas que cobraba de antemano quedarían sin hacer.

El juicio que anticipaba Cristina ”por lo que hemos hecho” terminó en condena.

El destino quiso que la fecha tope para el pago de la fortuna robada sea exactamente 11 años después de aquel vaticinio.

Héctor Gambini

Fuente