Los operadores adjudican la pronunciada baja del dólar a los movimientos en el mercado de futuros

Para muchos analistas hubo intervención oficial en ese segmento. Por qué los bonos soberanos no permiten una descenso en el riesgo país y el roll over de la deuda

Jujuy al día ® – El derrumbe del dólar se explica en pocas palabras. El analista financiero Salvador Vitelli dijo “casi todo el cambio lo explica diciembre”.

Los traders coincidían que no era habitual la magnitud de negocios en el dólar futuro a diciembre contra escasos negocios en el spot (contado). Para ellos el Banco Central fue vendedor de futuros, operación que, cupo por medio, está permitida por el FMI.

La consultora F2 también dio su versión: “Fue una rueda en la que el tipo de cambio estuvo en el centro de la escena no solo por la variación del spot, sino también por la marcada caída en los futuros. El tipo de cambio mayorista cayó 4.2% contra la rueda anterior. Lo más curioso fue la caída abrupta en futuros habida cuenta de que no hubo un gran volumen en el spot ya que en MAE se operaron USD 501 millones contra 491 millones anteriores. Este comportamiento despertó las sospechas sobre presencia oficial en futuros”.

“El volumen de operaciones en futuros en A3 saltó a nada menos que 4.260.909 contratos algo que es inusual para este mercado y dejó una variación en el interés abierto (IA) de casi 869 millones que no es menos inusual. Las cotizaciones sufrieron caídas de hasta 9,69% para el caso de fin de diciembre, posición que, además, recibió un incremento en el IA de USD 485,7 millones pasando a acumular 581 millones contra los 95 millones del IA que alcanzó en la rueda anterior”, agregó la consultora.

En este escenario los dólares financieros padecieron fuertes bajas. El MEP perdió $46,50 (-3,6%) a $1.156,07 y el contado con liquidación (CCL) $47,8 (-3,8%) a $1.165,40. El “blue” se desplomó $10 a $1.170 y estuvo por debajo del dólar mayorista, algo insólito en la Argentina de cualquier época.

Fuerte freno del consumo en abril: qué pasó tras la salida del cepo y cuáles fueron los sectores más golpeados

Para el analista financiero Agustín Sueiro, “a mí no me queda claro que la baja del dólar fuera por intervención. La caída coincidió con una fuerte suba en los bonos en pesos, más aún en los largos lo que sugiere que parte de la venta de divisas fue colocada en esos bonos para hacer carry trade”.

Las tasas de las BONCAP y LECAP largas rinden hasta 2,50% efectivo mensual. Quienes vienen apostando desde mediados de enero a esta opción son los auténticos ganadores del mercado, porque en ese lapso bonos y acciones tuvieron retrocesos y los que pusieron su dinero a tasa consiguieron fuertes ganancias en dólares.

Para el jefe de la mesa de ConoSur Juan Martín Yanzón “hubo mucho Rofex (mercado de futuros), pero muchísimo. De hecho, hubo varios bancos de afuera que me preguntaron que estaba pasando en el Rofex. La paradoja es que la gente que debería saber lo que vos no sabés, te pregunta qué está pasando. Lo cierto es que el día fue de menor a mayor y el tipo de cambio bajó $50 sin motivo. No vimos exportadores, no vimos liquidación de granos y nos llamó mucho la atención la venta. No creo que haya habido intervención en el mercado spot, pero no descarto que algo haya habido en el de futuros. Fue raro, no hubo rebotes. Me llamó la atención lo que pagaron por los títulos en pesos especialmente los duales que vencen después de la segunda mitad de 2026”.

Otro tema que no le cerró a Yanzón fue que “hay algo que no termina de convencer al mercado de bonos afuera. Porque cuando sucede algo así los bonos soberanos se comprimen, se van para arriba fuerte. Hay algo que hace que los bonos argentinos no puedan rendir un porcentaje que les permita ir a 500 o 400 puntos básicos de riesgo país para poder pensar en rollear (refinanciar) la deuda. Valen lo mismo desde hace seis meses. Hay escenas en esta película que no terminan de cuadrar en la macroeconomía que no convence a los fondos de afuera. El año pasado la Argentina estaba de moda. Hoy, ese movimiento se enfrió”.

Reafirmando el análisis de Yanzón, mientras el dólar bajaba aceleradamente, los bonos soberanos tuvieron leves subas en dólares y fuerte caída en pesos lo que hizo que el riesgo país aumentara 25 unidades (+3,4%) a 766 puntos básicos.

La Bolsa tuvo una mala rueda, pero la caída del dólar provocó una paradoja. El Merval de las acciones líderes cayó 3,3% en pesos y subió 0,5% en dólares.

Ante esta situación los que tienen colocaciones en ETF en dólares como los índices bursátiles de Nueva York vieron que ganando en dólares perdían en pesos.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo la tasa sin cambios y el titular del organismo dijo que se mantienen a la espera ante los riesgos inflacionarios y de crecimiento. Fue duro con la política arancelaria de Trump y el mercado frenó sus alzas. Los índices de Wall Street operaban levemente negativos en el after market. El oro seguía en baja y el petróleo volvía a recuperarse de manera casi neutra en alrededor de USD 61. El día anterior había tocado USD 62. Un dato importante para la Argentina.

