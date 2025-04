Prorrogan por dos días la inscripción y renovación del BEGU para estudiantes secundarios

Jujuy al día ® – Se informa que se prorroga por dos días —el lunes 5 y martes 6 de mayo— el plazo para la inscripción y renovación del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) destinado a estudiantes del nivel secundario. El trámite debe realizarse a través del sitio web oficial: http://sansalvadordejujuy.gob.ar/begu/.

La titular del área, Cinthya Haquím, explicó que la medida responde a diversas situaciones que afectan a los estudiantes, como la falta de finalización del ciclo lectivo anterior o la escasez de vacantes. “Muchos alumnos aún no pudieron inscribirse porque no terminaron de rendir materias del ciclo 2024, o por no contar con banco asignado. Por ello, decidimos otorgar esta prórroga de dos días, que serán el 5 y 6 de mayo”, detalló.

Además, Haquím instó a los estudiantes a leer cuidadosamente los requisitos antes de completar la inscripción, con el fin de evitar rechazos por errores u omisiones.

“Es fundamental que cuenten con una tarjeta SUBE registrada a su nombre, ya que sin ella no se puede otorgar el beneficio. También deben presentar el DNI actualizado (último ejemplar) y una constancia de alumno regular con todos los sellos institucionales y el año lectivo vigente”, agregó.

Asimismo, recordó que una vez completada la inscripción, los estudiantes recibirán un correo electrónico confirmando si fue aprobada o rechazada. En caso de no recibir dicho correo —por ejemplo, si se ingresó una dirección de email incorrecta— podrán verificar el estado de su trámite ingresando al formulario y seleccionando la opción “Ver mi trámite” en la parte superior.

Por último, Haquím señaló que “si, por cualquier motivo, no reciben la notificación por correo electrónico, podrán dirigirse a cualquiera de los nueve puntos de atención habilitados por la Municipalidad”. También hizo un llamado a no dejar pasar el plazo adicional, ya que una vez vencido no se podrán realizar reclamos.

Requisitos para acceder al BEGU:

DNI original (último ejemplar), con domicilio actualizado.

Constancia de alumno regular, con nombre y apellido, curso o año, período lectivo a cursar, sello de la institución y firma de autoridad competente.

Tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante. En caso de no tenerla registrada, se debe hacer a través del sitio oficial: https://www.argentina.gob.ar/sube.

Nota audiovisual: https://youtu.be/iwOXWtXHikA