¿La economía global entró a una era de “dólar débil”?: cómo puede responder la economía argentina

Hace 20 años, Ricardo Hausmann, de Harvard, y Federico Sturzenegger, hoy ministro del gobierno de Javier Milei, acuñaron el concepto de “materia oscura” para explicar una solidez ahora en duda

Aunque sobre el fin de la semana el dólar mostró cierta recuperación en los mercados globales, parece emerger cierto consenso de que la etapa iniciada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos será de un "dólar débil" respecto de las otras monedas importantes del mundo.

Un indicador del giro reciente es el valor del “Derecho Especial de Giro”, la unidad de cuenta del FMI, canasta que, además del dólar, incluye al euro, el yen, el yuan y la libra esterlina. El 20 de enero, cuando asumió Trump, un DEG valía 1,297 dólares y al viernes 25 de abril había aumentado a 1,355, un 4,5 por ciento.

Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, escribió en una columna en Financial Times que el dólar debería devaluarse aún más y suministró dos métricas al respecto:

El valor real aún está dos “desvíos estándar” por sobre su promedio desde el inicio de la era de flotación cambiaria. Los únicos momentos de los últimos 50 años en que alcanzó semejantes niveles fueron a mediados de los 80 y principios de los 2000, períodos previos a devaluaciones del 25 al 30 por ciento.

Las estadísticas del FMI que precisan que los inversores extranjeros detentan unos USD 22 billones (millones de millones) en activos de EE.UU., o cerca de un tercio de su cartera total. Incluso una leve reducción de esa exposición al “riesgo norteamericano” resultaría en una “significativa devaluación del dólar”, escribió Hatzius, pero aclaró que eso no implicaría de ningún modo que deje de ser la principal moneda global.

Varios analistas atribuyen la reciente debilidad del dólar a las, en su opinión, erráticas medidas de Trump, la pérdida de fiabilidad de EE.UU. como socio comercial y garante del valor de su propia moneda. Temor que el jefe de la Casa Blanca buscó disipar al afirmar que, pese a haberlo criticado, respetará el mandato de Jerome Powell, actual presidente de la Fed (Banco Central) de EEUU, cuya misión central es, precisamente, cuidar el valor del dólar.

Por detrás de esas cuestiones asoman el déficit externo y la creciente deuda de EEUU, que además ahora -producto de la desconfianza- paga un interés más alto, debido a la caída del precio de los bonos del Tesoro a 10 años.

He aquí que, según Ricardo Hausmann y Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación del gobierno de Javier Milei, el déficit y la deuda de EE.UU. han sido groseramente exagerados.

En un artículo reciente, Hausmann, ex economista jefe del BID y actual director del “Laboratorio de Crecimiento” de la Universidad de Harvard, recordó que con Sturzenegger publicaron en 2005 el paper “US and Global Imbalances: Can Dark Matter Prevent a Big Bang?” (“EEUU y los desequilibrios globales, ¿puede la materia oscura prevenir un Big Bang”), en el que básicamente afirman que los cálculos sobre los Imbalances de EEUU ignoran su capacidad de generar valor vía ideas e innovación y experiencia empresaria.

Intangibles

“Estos activos intangibles apuntalan una red global de subsidiarias y generan retornos lo suficientemente elevados como para compensar el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos”, recordó en el portal Project Syndicate el propio Hausmann, que antes de graduarse como economista estudió Ingeniería y Física.

De ahí la marketinera referencia a la “materia oscura”, aquella que en física no se ve y solo puede apreciarse por su fuerza gravitacional y que aplicada a la economía se refiere al “valor intangible” de activos basados en el conocimiento, invisibles a las cuentas tradicionales.

Hausmann calculó que de los USD 28 billones de deuda de EE.UU., una mitad se destinó al gasto interno y la otra a financiar inversiones privadas en el exterior, pero esta última genera rentas al 8% anual, el doble del 4% que obtienen los inversores extranjeros en EEUU. Eso permitió, argumentaron Hausmann y Sturzenegger en 2005, que EE.UU. registre déficits comerciales persistentes sin incurrir en crisis cambiarias. Los 20 años posteriores parecen haberle dado la razón.

Es ese mecanismo de la economía global, favorable a EE.UU., advirtió Hausmann, lo que Trump está poniendo en riesgo con sus “aranceles recíprocos” y su llamado a que las empresas inviertan “dentro de EE.UU.”.

“Si EE.UU. abandona su compromiso con los mercados abiertos, otros países podrían reducir la protección a la propiedad intelectual. Las ganancias de las grandes empresas de EE.UU., sobre todo en los sectores tecnológico, farmacéutico y del entreten