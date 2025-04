La reunión conjunta FMI-Banco Mundial condiciona desde hoy a los mercados del mundo

Wall Street operaba anoche en negativo mientras subía el oro. El escenario mundial y la visión de las consultoras acerca de los escenarios posibles a partir del nuevo esquema cambiario

Jujuy al día ® – Empieza una semana clave en Washington; hoy comienza la reunión la reunión conjunta de primavera del FMI y el Banco Mundial.

China, al igual que los demás países asociados, enviarán representantes, aunque no dijeron quién iría. Es un hecho normal que asistan titulares de los bancos centrales del mundo o ministros de Economía. La pregunta es si esta reunión logrará que conversen funcionaros asiáticos y norteamericanos. En particular, se espera que se concrete una reunión con los chinos, aunque no hay señales en ese sentido.

La reunión encuentra a Donald Trump con los índices más bajos de aprobación de su gestión, solo 41 por ciento. Tal vez por estas cifras el jueves el mandatario se mostró más propenso a negociar y abrió una puerta a China, que no fue bien recibida del otro lado porque marcaba que el país asiático debía someterse a EEUU. Desde el gobierno chino respondieron que “Estados Unidos debería mostrar respeto antes de cualquier conversación”.

Trump también dijo que se avanzó con Japón, aunque los nipones opinaron lo contrario y destacaron que su economía está seriamente dañada, mientras negocia con Taiwán y otros países asiáticos para fortalecerse en las negociaciones.

Los analistas coinciden que, aunque Estados Unidos mañana levante todos los aranceles, las economías y empresas quedarán deterioradas. El daño recibido es grande y pocos creen en la consistencia de los anuncios porque el cambio de opinión en la Casa Blanca es constante.

La opinión que más cuenta

La opinión que vale es la de los inversores, que acompañan con dinero sus creencias. En el pre-market de la medianoche del domingo, los tres principales indicadores de Wall Street estaban en leves rojos y el oro, el refugio de los inversores cuando ven riesgos, subía poco más de 1% tras el quinto récord en 10 ruedas. Las Bolsas Europeas también estaban en rojo y las asiáticas tenían aperturas mixtas.

A este escenario negativo se suma la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años que está en 4,33% por la baja de los títulos norteamericanos ante la venta de varios Bancos Centrales que están incorporando oro a sus reservas, particularmente China que, junto a Japón, son los más grandes acreedores de Estados Unidos. Cuanto más alta la tasa de los bonos del Tesoro, más acelerado es el crecimiento de la deuda norteamericana. China sabe que la venta de bonos le duele a Trump por eso se convirtió en el gran vendedor.

Por casa

En tanto las consultoras locales tenían su mente dividida entre el cambiante escenario del exterior y la salida del Cepo. FMyA se refirió al nuevo régimen cambiario. “Creemos que lo hizo ahora para llegar con más fortaleza a las elecciones de octubre; aun pagando costos de mayor inflación. En la primera semana, el mercado reaccionó positivamente; el costo inflacionario y de actividad será transitorio. Y, obviamente, no está libre de riesgos (Políticos, Trump-Global)”, señaló. “En lo cambiario, la duda del mercado es puntual”, observó la consultora de Fernando Marull, diferenciando escenario

Escenario Punto Medio. El dólar oficial ya opera en el medio de la banda ($1.200); el Gobierno dice que en el medio no comprará reservas; pero tiene que acumular USD 1.500 millones de reservas en 2 meses por metas del FMI (son USD 5.000 millones, pero suman USD 3.000 millones de Organismos + USD 500 millones neto del REPO). Si no compra, el Riesgo País puede no bajar a 500 (hoy 725) puntos básicos. La meta de reservas es cumplible.

Escenario Banda Inferior. El mensaje del Gobierno es el dólar va a la banda inferior de $1.000, entonces liquiden ahora. En $1.000 recién comprará reservas, y, en ese caso, baja más el riesgo país y recién ahí puede colocar deuda en los mercados, cumpliendo más fácil la meta de reservas (de comprar solo USD 1.500 millones)”.

Según FMyA, “en el medio de la banda el Banco Central hará compras puntuales para evitar volatilidad (aunque no lo diga) ¿De dónde?

El BCRA ya tiene pactado un REPO con bancos por USD 2.000 millones (suma a reservas solo el exceso de USD 1.500 millones).

“Con estos 4 drivers puede conseguir USD 5.000 millones para la meta”, subrayó el análisis. La consultora ve al dólar oficial operando en el corto plazo en el punto medio de la banda, con tendencia bajista (“no lo vemos en la banda inferior”). Un escenario de brecha estable, inflación acotada en abril (4.2%) y mayo (4.3%) y después 2% (todo 2025: 34%). La actividad la estima más baja en abril y mayo, “pero mejor a largo plazo. Mantenemos 5% para 2025″.

Digestión de medidas, pero buen principio

Para EconViews la consultora que dirige Miguel Kiguel “todavía se están digiriendo las medidas, y la adaptación al nuevo régimen puede llevar un tiempo. Pero lo cierto es que las señales iniciales son alentadoras y vemos buenas chances de que el programa funcione”.

¿Qué podemos esperar en los próximos meses? ¿Y cuáles son los riesgos?, se pregunta. Y responde: “Esta nueva etapa implica un cambio importante en la política monetaria y cambiaria. Como bien sabemos, no se pueden controlar simultáneamente la tasa de interés, la cantidad de dinero y el tipo de cambio (el famoso trilema). En este nuevo esquema, el Banco Central deja que el mercado determine el tipo de cambio (dentro de una banda) y pasa a controlar los agregados monetarios. La tasa se vuelve endógena. Esto exigirá una política más activa en la regulación de encajes bancarios y en las intervenciones en el mercado secundario de bonos. Todo indica que vamos hacia una política monetaria más contractiva”.

El panorama que describe el informe es optimista. “Desde el frente cambiario, se vienen meses con viento a favor. La llegada de la cosecha gruesa incrementará la oferta de dólares, y volverá el carry trade, potenciado ahora por el seguro que representa el techo de la banda. Lo nuevo es que ahora los no residentes podrán participar, pero se les va a requerir una permanencia de al menos 6 meses (distinto a lo que se hizo en el gobierno de Mauricio Macri). En este punto hay diferencias entre lo que dice el FMI y lo que dice el Gobierno. Según el FMI, el Central debería comprar dólares dentro de la banda para cumplir la meta de acumulación de reservas. En cambio, Milei y el equipo económico dicen que solo comprará en el piso de la banda. Si eso ocurre, podríamos ver una mayor apreciación del tipo de cambio real que antes de la salida del cepo y esto implicará tasas de interés más altas para seguir sosteniendo el carry. Es decir, menos actividad y menor competitividad”.

Sin embargo, Econviews plantea interrogantes. “¿Las inversiones vendrán a ese tipo de cambio? ¿Liquidará el campo? ¿Cuáles son los principales riesgos de este programa?

“En primer lugar, que la inflación repunte y que la actividad se enfríe más de la cuenta. No es nuestro escenario base, pero de ocurrir, podría afectar al Gobierno en las elecciones y generar volatilidad. Un segundo riesgo viene del contexto internacional. El mundo se ha vuelto más hostil y cualquier shock externo nos va a golpear. A favor, esta vez tenemos equilibrio fiscal y un tipo de cambio flexible que ayuda a amortiguar los impactos. Aun así, seguimos siendo dependientes de los precios de los commodities, y en un mundo con menor crecimiento, esos precios pueden sufrir”, dice un tramo de análisis, que cierra con la siguiente síntesis: “las medidas van en la dirección correcta. Las reacciones iniciales del mercado lo confirman. El nuevo esquema es más convencional, le aporta racionalidad al manejo económico y cuenta con un fuerte respaldo del FMI y los organismos multilaterales. Los riesgos existen. Una desaceleración mayor a la esperada de la economía o un nuevo salto inflacionario. Pero creemos que, de materializarse, serían efectos transitorios. El Gobierno pasó su primera gran prueba. Ahora, el desafío es sostener el rumbo”.

Para hoy se espera una gran tensión en los mercados porque por la demanda de LECAP y BONCAP, bonos a tasa fina, la renta de pasarse de dólar a pesos para hacer diferencia, bajará notablemente. Por otra parte, el dólar en el mundo llegó a su nivel más bajo desde la pandemia. Todo lo que suceda desde hoy hasta el viernes estará condicionado por la reunión conjunta FMI – Banco Mundial.

Luis Beldi

Fuente