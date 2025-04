La trata cambió de nombre. La vergüenza, no

«Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse en uno.»

— Nietzsche

No es una frase para el bronce. Es una advertencia urgente. La trata de personas, esa maquinaria de dolor con forma humana, no es menos monstruosa que el antiguo comercio de esclavos. Cambiaron los disfraces: el ropaje legal, los términos, los mecanismos. Pero no cambió lo esencial: sigue siendo el acto brutal de convertir cuerpos en cosas.

Desde las pirámides hasta los tratados internacionales, la humanidad ha recorrido un largo camino. Abolimos la esclavitud en los papeles. La condenamos con discursos solemnes. La expulsamos de nuestras constituciones. Pero no de nuestros sistemas. Bajo la apariencia de modernidad, seguimos tolerando que miles de personas sean reclutadas, desplazadas, violadas, explotadas. Convertidas en mercancía.

¿Y qué hacemos? Aplaudimos nuestra superioridad moral mientras miramos hacia otro lado. Como si eso bastara para salvarnos del espejo.

La esclavitud antigua era legal, socialmente celebrada, incluso filosofada. Aristóteles habló de esclavos por naturaleza con una claridad que hoy no se puede leer sin náusea. Los imperios de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, se sostenían en tres pilares: economía, guerra, prejuicio. Hoy, esos pilares mutaron. Donde antes había conquista, ahora hay pobreza estructural. Donde antes había látigos, ahora hay redes, promesas, deudas, fronteras. Donde antes se marcaba con fuego, hoy se encierra con miedo.

La trata como negocio: cuando la dignidad humana se cotiza al mejor postor

La trata no es solo una tragedia moral. Es un negocio. Uno de los más rentables del planeta. Se alimenta del hambre, de la desesperación, del racismo, del sexismo. Y de un sistema que declara su rechazo mientras le deja el camino libre.

Porque no alcanza con promulgar leyes ni con redactar protocolos. No basta con crear fiscalías ni con repetir campañas cada tanto. Todo eso, sin una decisión política de fondo, es humo. Es maquillaje. O peor: es coartada.

Las redes no brotan solas. Se instalan donde el Estado se retira. Donde el derecho llega tarde. Donde nadie escucha. Se alimentan del abandono.

Y las víctimas no siempre están ocultas. A veces están frente a nuestros ojos. Pero no queremos verlas. Adolescentes, madres, mujeres migrantes. No caen: son captadas. Con promesas, con mentiras, con deudas. Y cuando intentan salir, no hay salida. O la salida también es una trampa.

No hay simetría entre quien esclaviza y quien sobrevive. Uno renunció a su humanidad. El otro la sostiene con sus uñas. Y sin embargo este sistema los trata como iguales ante la ley. Como si fuera lo mismo quien pone el grillete que quien carga con él.

¿Y qué hace el Estado? A menudo, lo peor. Penaliza a la víctima, la encierra, la investiga. En vez de escucharla, la interroga. En vez de cuidarla, la empuja. En vez de salvarla, la traiciona.

La trata de personas no es un error del sistema. Es el sistema funcionando tal como fue diseñado: al servicio de la codicia, del silencio y de la indiferencia. Una lógica antigua con formas nuevas. Comprar lo que no tiene precio. Vender lo que debería ser sagrado.

Pedofilia y trata: la frontera que no se puede negar

En los márgenes más oscuros de esta industria del horror, la pedofilia no es excepción: es parte. No hablamos de monstruos sueltos, sino de redes. De estructuras. De mercados. De complicidades que prefieren callar.

Niños y niñas son secuestrados, traficados, violados. No por accidente. No por desvío. Por sistema. Porque hay demanda. Porque hay lucro. Porque hay silencio.

La explotación sexual infantil no es un error marginal: es una práctica instalada. Una industria enferma que mezcla crimen, poder y placer. Una sociedad que no puede —o no quiere— proteger a sus niños está renunciando a su propia humanidad.

Y ante eso, no hay espacio para medias tintas. La respuesta moral tiene que ser implacable. Porque si no se dibuja un límite ahí, ¿dónde?

La continuidad del crimen: silencios, legalidad y barbarie

La trata no es un fracaso ocasional. Es el síntoma de un sistema que funciona como debe: con burocracia, con omisión, con conveniencia.

La legalidad nunca fue sinónimo de justicia. Fue legal vender esclavos. Hoy es legal contratar en negro, pagar miserias, abusar del consentimiento. Es legal porque no se mira. Porque no se investiga. Porque se prefiere tapar.

Y en ese vacío, proliferan las soluciones ilusorias. Buenas intenciones que solo encubren la falta de coraje político. Protocolos que no se aplican. Leyes que no se hacen cumplir. Campañas que duran lo que un tuit.

Hay que decirlo sin miedo: parte del sistema necesita que exista trata. Para lubricar la economía informal. Para sostener la desigualdad. Para mantener a ciertos sectores bien servidos.

Infancias desaparecidas: la alarma que no deja de sonar

A casi un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, Missing Children Argentina revela un dato insoportable: más de seis denuncias por día por desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Y eso es apenas lo que llega a sus manos.

Hoy, hay 42 búsquedas activas. Cuarenta y dos infancias extraviadas, partidas, tal vez captadas por redes. O tal vez no. No lo sabemos. Porque nadie lo sabe. Porque nadie llega a tiempo.

Y cada hora que pasa duele. La primera hora —la “hora de oro”— puede marcar la diferencia. Pero los sistemas reaccionan tarde. Mal. O no reaccionan.

Casos como el de Loan, o el de Lian Gael Flores, muestran que algo falla. Que siempre falta algo. Otros nombres —Guadalupe Lucero, Sofía Herrera— siguen resonando como campanas rotas. No son casos cerrados. Son heridas abiertas.

Esto no se puede separar de la trata. No se puede analizar en otra página. Porque es el mismo mapa. El mismo subsuelo. La misma indiferencia.

Según la OIM, la OIT y Walk Free, hay 50 millones de víctimas de trata en el mundo. Un 30% son niños y niñas.

Los canales oficiales existen. Pero si el Estado no responde con urgencia, si no escucha, si no articula, esos teléfonos son solo papel mojado.

Percepción ciudadana y estructuras cómplices: el espejo que nos devuelve el mismo rostro

Según el Estudio Nacional sobre Trata de Personas, nueve de cada diez personas dicen saber qué es la trata. Pero solo el 4% conoce la Línea 145. El 60% cree que se denuncia en la comisaría. El 17% no sabe qué hacer.

El 31% asocia la trata con explotación sexual. Solo el 0,2% la vincula con explotación laboral. Seguimos atrapados en imágenes estereotipadas que tapan el cuadro completo.

La impunidad judicial y la pobreza son señaladas como causas principales. Y el crimen organizado y el Poder Judicial aparecen entre los actores más apuntados por su complicidad.

Hay desconfianza. Hay cansancio. Pero sobre todo, hay una estructura que se alimenta de ese descreimiento.

No se trata de ellos. Se trata de todos

Escribir esto no es una pose. Es una necesidad moral. Porque el que calla, otorga. Y el que otorga, participa.

La historia no siempre se repite como tragedia o como farsa. A veces lo hace como silencio. Como rutina. Como trámite.

La esclavitud fue abolida. En los papeles. Pero las cadenas siguen cambiando de forma. Y nuestro deber es romperlas una y otra vez. Llamarlas por su nombre: crimen. Y actuar.

Porque mientras se siga comprando y vendiendo lo humano, ningún derecho será real. Y nadie podrá, en serio, llamarse libre.

«Luchamos contra tres gigantes, mi querido Sancho: la injusticia, el miedo y la ignorancia.»

— Miguel de Cervantes

Lic. Hugo Rubén Calvó (Director de Jujuy al día…en paulatino retiro)

