Jujuy: fue a despertar a su esposo y lo encontró sin vida

Jujuy al día ® – Un hombre de 88 años fue encontrado sin vida durante la mañana de este sábado en su domicilio del barrio Santa Rita, en San Salvador de Jujuy. Según informaron fuentes consultadas por nuestro medio, el fallecimiento habría sido por causas naturales.

El hecho se conoció alrededor de las 8:30, cuando la esposa del hombre intentó despertarlo y no obtuvo respuesta. La mujer dio aviso a los servicios de emergencia, y minutos después arribó al lugar una unidad del SAME, cuyos profesionales constataron que no presentaba signos vitales.

De acuerdo al testimonio de la esposa, la noche anterior se encontraba en buen estado y se había acostado a dormir sin quejarse de molestias.

Tras la confirmación del deceso, el examen cadavérico indicó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio. No se ordenó autopsia y el cuerpo fue entregado a los familiares.