Hace un tiempo, charlando con un amigo, nació una inquietud vinculada con el momento en que se encontraban nuestras vidas: nos preguntábamos si no estábamos ya más en edad de inspirar que de aspirar. De ahí surgió esta columna, que intenta hallar una respuesta a esa pregunta, convertida ya no en duda sino en un susurro inquieto del alma.

Y es que, al pensar en lo que significa inspirar, uno no puede dejar de mirar hacia las palabras. Es extraño creer que esas entidades tan frágiles y etéreas puedan tener el poder de escribir la historia. Sin embargo, si uno afina el oído y observa con cuidado los pliegues de lo cotidiano, encuentra que los discursos, lejos de ser meras construcciones retóricas, son fuerzas vivas que organizan el mundo, esculpen realidades y delinean mapas no solo geográficos, sino profundamente humanos. ¿Cómo es posible que un discurso escriba? La respuesta no está en la grandilocuencia, sino en su capacidad de hacerse carne, de transformarse en acción, en legado, en identidad compartida.

Jujuy, esa provincia que parece asomarse tímidamente al mapa nacional, es en realidad un territorio saturado de discursos que escriben. Desde el relato fundacional de “tierra heroica” que resistió las invasiones reales hasta la narrativa contemporánea que lucha por visibilizar sus desafíos estructurales, Jujuy ha sido y sigue siendo escrita por múltiples voces. Algunas la enaltecen, otras la silencian. Algunas la recuerdan como cuna de la independencia, otras la reducen a un paisaje exótico para el consumo turístico. Pero todas, en mayor o menor medida, configuran lo que entendemos como «la jujeñidad».

Fue precisamente en Jujuy, en lo más alto de su geografía, donde ocurrió una escena que condensa, en su aparente simpleza, toda la potencia de lo que significa “un discurso que escribe”. En un pueblo de la Puna, en Oratorio, un niño de cinco años dio una lección que escapa a los planes de estudio y a los discursos formales. Mientras sus padres —maestros ambos— conversaban con un visitante sobre la situación educativa de la zona, el niño interrumpía con insistencia inocente para pedir jugar. El padre, condescendiente pero ingenioso, le entregó una tarea “imposible”: reconstruir un mapa de Jujuy cortado en más de 30 tiras. Lo hizo para ganar tiempo, no porque creyera que el niño pudiera resolverlo.

Y, sin embargo, el milagro ocurrió. Veinte minutos después, el pequeño regresó con el mapa perfectamente armado. Atónito, el padre preguntó cómo lo había logrado. Y entonces, como si repitiera una fórmula ancestral, el niño respondió: “Fue fácil, papá. Como no sabía armar el mapa de Jujuy, vi que del otro lado había un dibujo de un hombre. Entonces armé al hombre, y supuse que, si el hombre estaba bien, Jujuy también iba a estar bien”.

Esa frase, tan sencilla como luminosa, es un manifiesto. Es un discurso que escribe. Porque no solo describe una situación, sino que enuncia una verdad profunda: el territorio solo puede estar bien si quienes lo habitan están bien. El mapa de Jujuy no es más que la suma de sus vidas, sus historias, sus luchas y sus sueños. Armar el mapa no es una tarea de geografía, es una tarea de humanidad.

Este relato —real o no, poco importa— opera como alegoría de lo que significa construir provincia, región, país. En cada discurso sobre pobreza, educación, desarrollo o justicia, lo que realmente está en juego es cómo imaginamos al “hombre” que queremos que habite ese mapa. Si el discurso lo dibuja empobrecido, sumiso, silenciado, ese mapa será también reflejo de esa precariedad. Pero si lo imagina digno, consciente, activo, entonces el mapa comenzará a reflejar otro orden posible.

Y aquí es donde el concepto de discurso como fuerza performativa cobra todo su sentido. No se trata de palabras que describen el mundo, sino de palabras que lo producen. Michel Foucault lo advirtió con agudeza: todo discurso es ya una acción.

En el caso de Jujuy, los discursos que han escrito su historia oscilaron entre el heroísmo y la marginalidad. Entre el “bastión de la patria” y “el norte olvidado”. Cada uno no solo ha impactado en su representación, sino también en la forma en que se la administra, se la educa, se la invierte o se la posterga.

Entonces, la pregunta que emerge es urgente: ¿qué discursos estamos escribiendo hoy sobre Jujuy? ¿Desde dónde se enuncian y hacia quiénes van dirigidos? ¿Estamos imaginando a sus habitantes como sujetos de derechos o como meros números en las estadísticas de pobreza estructural? ¿Estamos armando al hombre, como hizo el niño del cuento, o seguimos desarmándolo sin darnos cuenta?

Jujuy tiene en su ADN una potencia cultural y simbólica enorme. Su relación ancestral con la tierra, su diversidad, su música, su carnaval, su memoria de lucha: todo ello constituye una fuente inagotable para discursos que no solo recuerden lo que fue, sino que proyecten lo que puede ser. Pero para eso, necesitamos discursos que inspiren y convoquen, no que dicten y fragmenten. Discursos que abran caminos en lugar de cerrar fronteras. Que miren al norte no como una periferia, sino como un centro vital desde donde también se escribe la Argentina.

No todo discurso escribe. Solo lo hace aquel que resuena en el tiempo y el espacio adecuados, aquel que la comunidad se apropia y transforma en acción, aquel que logra conectar con una verdad humana profunda. La frase del niño no fue inocente: fue una verdad ancestral, dicha con la sencillez de quien aún no ha sido condicionado por el cinismo adulto. Si el hombre está bien, Jujuy también lo estará. Pero para que eso suceda, debemos repensar los discursos que estamos produciendo sobre lo que significa “estar bien”.

Que la educación en Jujuy no sea un dato marginal, sino una prioridad discursiva. Que la salud no se administre como emergencia, sino como derecho. Que el desarrollo no se mida solo en cifras macroeconómicas, sino en calidad de vida. Que la cultura no sea espectáculo para otros, sino afirmación para los propios. Que las palabras que decimos sobre Jujuy comiencen a parecerse a los sueños de quienes la habitan.

En última instancia, todo discurso es una apuesta por el futuro. Es una forma de decir “esto queremos ser”. Y como toda apuesta, implica riesgos. El mayor de ellos es olvidar que detrás de cada palabra hay una vida que se juega. Pero también hay una posibilidad: la de escribir un mapa donde todos, incluso un changuito de cinco años, puedan encontrar su lugar.

La próxima vez que estemos frente a un discurso –por redactarlo, leerlo o difundirlo–, vale la pena preguntarnos: ¿qué historia está escribiendo? ¿Hacia dónde nos lleva? Porque, como bien lo dijo Nietzsche, “las palabras son solo símbolos de las relaciones entre las cosas y los actos humanos”. Y toda acción que implique la presencia del discurso se convierte en el acto supremo de esas relaciones, en la tinta invisible con la que se traza el devenir de nuestra existencia.

Y es que llega un momento en la vida –cuando el deseo se aquieta y la experiencia toma la palabra– en que el discurso ya no se pronuncia para conquistar, sino para compartir.

Cuando el hombre alcanza la edad en que su voz pesa más que sus deseos, el discurso deja de mendigar futuros para sembrarlos. Ya no aspira, inspira. Habla no para obtener, sino para encender. Su palabra se vuelve semilla, guía y faro. Entonces, ya no busca lugar en el mundo: lo crea con cada verbo.

Lic. Hugo Rubén Calvó