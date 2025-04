WhatsApp: esta es la verdadera diferencia entre bloquear y restringir a un contacto

Ambas funciones ayudan a reducir las notificaciones molestas, pero son muy diferentes entre sí

Jujuy al día ® – WhatsApp ofrece varias funciones diseñadas para limitar la interacción con un contacto o chat. Dos de ellas son el bloqueo y la restricción, que tienen objetivos diferentes.

Al bloquear a un contacto, este ya no podrá enviarte mensajes ni realizar llamadas. Por otro lado, al restringir un chat, este se oculta de tu lista de conversaciones, pero el contacto aún puede enviarte mensajes, aunque no recibirás notificaciones de ellos.

Es importante destacar que estas opciones ofrecen distintos niveles de privacidad. Mientras que el bloqueo elimina por completo la posibilidad de comunicación, la restricción permite mantener la interacción pero de manera más discreta.

Cómo bloquear un contacto en WhatsApp

Si no tienes una conversación abierta con esa persona, puedes buscar su contacto en la lista de chats o ir a la pestaña de Contactos y seleccionar su nombre.

En la conversación con ese contacto, toca el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla para acceder a la información del perfil.

Desliza hacia abajo hasta encontrar la opción ‘Bloquear contacto’. Toca esta opción.

WhatsApp te pedirá confirmar la acción. Una vez que confirmes, el contacto será bloqueado.

Al bloquear a un contacto en WhatsApp, este no podrá enviarte mensajes ni llamarte a través de la aplicación.

Además, no podrá ver tu última hora de conexión, tu foto de perfil ni las actualizaciones de tu estado. Tampoco recibirá notificaciones si te envía mensajes. Si en algún momento decides desbloquearlo, solo tendrás que seguir el mismo procedimiento y seleccionar la opción ‘Desbloquear contacto’.

Cómo restringir un chat en WhatsApp

Mantener pulsado el chat de interés.

Seleccionar la opción ‘Restringir chat’.

Para ver tus chats restringidos, sigue estos pasos:

Ve a la pestaña Chats, desplázate hasta la parte inferior y toca ‘Chats restringidos’.

Si ocultaste tu carpeta Chats restringidos, ingresa el código secreto en la barra de búsqueda y toca ‘Chats restringidos’.

Toca el sensor de huellas dactilares para acceder.

Seleccionar el chat para ver o enviar un mensaje.

Cuándo es aconsejable bloquear un contacto en WhatsApp

Bloquear un contacto en WhatsApp es aconsejable en diversas situaciones donde tu privacidad o bienestar estén en riesgo. Si un contacto te está acosando o enviando mensajes ofensivos, bloquearlo te ayuda a protegerte de esa interacción no deseada.

También es útil si alguien te envía mensajes de manera excesiva, incluso después de pedir que paren, o si te encuentras en un conflicto personal y prefieres evitar más confrontaciones.

Además, bloquear a un contacto es una opción para mantener tu privacidad si ya no deseas compartir tu foto de perfil, última conexión o estado con esa persona. En casos de relaciones tóxicas o negativas, bloquear a la persona puede ofrecerte el espacio necesario para sanar y alejarte de la situación.

Cuándo es aconsejable restringir un chat

Restringir un chat en WhatsApp es aconsejable cuando deseas mantener la comunicación con una persona sin recibir notificaciones o permitir que sus mensajes te molesten constantemente. Esta opción es útil si un contacto te envía mensajes con mucha frecuencia, pero prefieres no bloquearlo completamente.

Restringir un chat puede ser una solución cuando tienes un conflicto o una relación tensa con alguien y no quieres cerrar la puerta a la comunicación, pero sí reducir su impacto. Es útil si recibes mensajes no urgentes o irrelevantes y prefieres no ignorarlos por completo, o si buscas tener un mayor control sobre tus interacciones sin perder acceso al contacto.

Además, restringir un chat es especialmente útil para conversaciones que contienen contenido confidencial, ya que te permite evitar que esos mensajes se muestren de forma visible en tu lista principal de chats, garantizando mayor privacidad.