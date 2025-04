La historia de los refranes: «¿A papá mono con bananas verdes?»

Jujuy al día ® – “¿A mí me la vas a contar?”, “¿A mí me lo querés explicar?”, “¿A mí me lo vas a enseñar?”… ¡Y sí! Hay algo de eso en el modo de mandar la frase, porque no olvidemos que es una reacción defensiva ante el que pretendió engañarnos, o pasarnos por alto, o simplemente olvidó ante quien estaba y entró a soltar la lengua…

La presentadora española Patricia Conde publicó un libro llamado “A mamá mono no le vengas con bananas verdes”, pero mujeres más feministas que ella la criticaron por titular “mamá mono”, y no “mamá mona” a su manual de autoayuda…

¿Escucharon esos chillidos? ¿Pudieron distinguir a los monos de las monas?… Bueno, digamos entonces que es un dicho unisex. Y digamos también que su origen es… rioplatense, porque tanto se lo puede encontrar en el diccionario de argentinismos, como en el de uruguayismos…

Y hablando de ambos países, cachen esta otra fusión: Adrián Ares, escritor y psicoanalista argentino, lanzó en 2016 su hoy exitoso blog Monólogos de un hombre cualquiera: sin pasaje de regreso, donde hace referencia a nuestro dicho de hoy…

¿Y dónde encontró su inspiración? ¡En una cabaña de Salto, Uruguay, donde va a pescar seguido!… Ignoro cuántos peces habrá pescado el hombre en su vida, pero su red literaria es ancha, honda, llena de ingenio…

Dice, de los jóvenes: “Disertan -como si algo supieran- sobre Uber, tecnología, curiosidades zoológicas, verdades médicas, hasta arriesgan posturas filosóficas… Es sorprendente con qué garra plantean sus erróneos postulados, con qué irritante insistencia se permiten el lujo de cuestionarme a mí, al maestro. Al papá mono con experiencia de vida, con calle caminada, con el saber que solo dan los años…

” Tranquilos, escuchen su hincapié final: “Pero lo más llamativo, y quizás el único motivo por el que les permito (a los jóvenes) tamaña insolencia de su parte, es que es realmente increíble cuánto aprendo de ellos, de estos irritantes, inexpertos y rompepelotas monitos que gastan su tiempo en pelotudeces. Quizá sea el momento de que nosotros -los papás monos- empecemos a escuchar a estos simios, y tal vez, quien te dice…”

“Boca de fresa” se llamó una película argentina de 2010, dirigida por Jorge Zima. En el auto de la escena final, con Rodrigo de la Serna al volante y Érica Rivas de acompañante, se escucha cantar a Los cocineros…