Gimnasia de Jujuy visita a Chaco For Ever con la mira puesta en la cima de la Zona B

Jujuy al día ® – Hoy, a las 16:30, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentará a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García, por la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Carlos Córdoba.

El Lobo jujeño llega a este compromiso con 16 puntos, tras empatar sin goles ante Mitre en la jornada anterior, y se mantiene entre los principales animadores del torneo. Una victoria en tierras chaqueñas podría acercarlo aún más a la cima de la tabla y consolidar su buen arranque en esta temporada.

Por su parte, Chaco For Ever viene de caer 2 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza y buscará recuperarse en casa, donde ya dejó puntos importantes. Acumula 13 unidades y necesita sumar para no perder terreno en la pelea por ingresar al reducido.

El partido se presenta como un duelo clave entre dos equipos que tienen aspiraciones de protagonismo. Gimnasia de Jujuy, con un sólido trabajo defensivo y un plantel que ha sabido responder en los momentos críticos, buscará quedarse con los tres puntos para seguir soñando con el regreso a la máxima categoría.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.