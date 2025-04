Año electoral con gran fragmentación política y social

En estas elecciones intermedias vamos a ver cómo en cada provincia se constituyen frentes diferentes con nuevas coaliciones que dejan atrás aquel bipartidismo de peronismo y radicalismo. Mañana se vota en Santa Fe

Jujuy al día ® – Argentina comienza un largo proceso electoral en cuotas, y notorio por inaugurar un sistema de fragmentación política y partidaria, donde el futuro está empañado por tantísimo pasado y un presente opaco. La fragmentación, que es rotura, genera desorden y desequilibrio.

En estas elecciones intermedias vamos a ver cómo en cada provincia se constituyen frentes diferentes con actores como Unión por la Patria -y su símil en cada provincia-, PRO/UCR y los libertarios. Estos últimos son los que, pareciera, jugarán solos, estrenando marca (dado que la ideología es fluctuante), con incógnitas como Buenos Aires, donde habrá que ver cómo cierran listas, al igual que el oficialismo. Es decir, la fragmentación ha sustituido aquel bipartidismo de peronismo y radicalismo, y esto debiera generar nuevas coaliciones.

Teóricamente, la coalición conservadora está constituida por La Libertad Avanza, de Milei; el PRO, que responde a Patricia Bullrich; y el sector de la UCR que responde a De Loredo y Cornejo. No se visualiza una coalición moderada o de centro (¿tendrá que ver con la Región Centro?).

Tampoco aparece una coalición con componentes progresistas. El voto joven siempre fue clave, tanto para el radicalismo de Raúl Alfonsín, como para el kirchnerismo, al igual que para el presidente Milei.

¿Cómo votarán los jóvenes este año? Los jóvenes hablan, pero no son escuchados. Integran el segmento de los más pobres y, sin embargo, no hay políticas para ellos. Solo se les pide el voto o se los estigmatiza. No se los escuchó cuando marcharon por el presente y futuro de la educación. No se los escucha cuando gritan en silencio desde los contenedores buscando cartón para hacerse de un mango digno, o comida. O cuando les gana el delito y se abrigan con droga. Como dice el Padre Fabián Belay, “son niños que nunca pudieron ser niños, con abuelos que fueron aquellos niños que nunca pudieron serlo”. Con destino casi escrito para sus vidas, generación tras generación, dado que el Estado (pero nunca como hoy) no los visualiza.

Por eso es probable que sus vidas estén signadas por un destino cuyo derrotero sea como el de sus abuelos o sus padres: droga a edad temprana, un pasaje ligero por la escuela -en lo posible, para comer-, desocupación, centro de salud, cárcel y, muchas veces, cementerio. El Estado habla de ellos solo como protagonistas del Código Penal.

Por eso el futuro social es el más fragmentado de todos. En el otro extremo, los jubilados gritan con su voz cascada. No son escuchados y en general son apaleados por personal al mando de la ministra Bullrich en el escenario principal de la plaza central capitalina.

Ayer hubo un paro general decretado por la CGT y acompañado por distintas organizaciones y centrales obreras. La mirada del resultado siempre depende de dónde se pare el interesado. Un dato no menor tiene que ver con que los asalariados en blanco son el 37%, el resto son en negro o cuentapropistas.

Este viernes no solo se conoce la inflación del mes marzo, sino también un hecho importante para el Gobierno: el alcance del acuerdo de Argentina con el FMI, donde se irán develando los condicionamientos del préstamo. Si bien trasciende que el primer desembolso será de U$S 8 mil millones (el gobierno pretende U$S 15 mil millones), los cuales debieran ser utilizados para pagar al FMI y quedaría un remanente de U$S 3 mil millones para eventualmente operar en los mercados, suena escaso el monto, dado que el Gobierno en un mes gastó U$S 1800 millones.

La administración de Milei cree que no tendrá que vender dólares tras conocerse el acuerdo con el FMI, dado que considera que esto generará la confianza suficiente, lo cual resulta cuanto menos dudoso en un año electoral. En paralelo, lo significativo es la presencia el día lunes del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, como muestra de apoyo y de compromiso muy importante con el Gobierno. La última vez que visitó el país un secretario del Tesoro de EEUU fue con Paul O’Neill un 7 de agosto de 2002, cuando el ministro de Economía era el Dr. Roberto Lavagna. Hubo una conferencia de prensa conjunta, ayudó mucho para aquel fin de año del 2002.

Pregunta: ¿la presencia de Scott Bessent es para calmar las reacciones cambiarias que causará este acuerdo? ¿Tal vez para subsanar el destrato que recibió el presidente Milei días pasados? Además, debiera evaluarse si en este tironeo comercial mundial entre EEUU y China, esta presencia no está ligada a hacerle “mantenimiento” a un Presidente que podría decidir aumentar su relación con el gigante asiático.

Santa Fe abre este domingo el año electoral

Este próximo domingo inicia la provincia de Santa Fe el año electoral. Allí se elegirán, además de concejales y un puñado de jefes comunales con PASO para estas dos categorías, 69 convencionales constituyentes, con la responsabilidad de reformar la Carta Magna. La gran pregunta es cuánta gente irá a votar, si bien existe la obligatoriedad de hacerlo. Esto se vincula con el piso a alcanzar para pasar a la elección general.

Para la elección de convencionales no hay PASO. Todo indicaría que el gobernador Maximiliano Pullaro, quien encabeza la lista de UNIDOS, la coalición de partidos con la que llegó a la gobernación, no debiera tener problemas para imponer su lista. No con los guarismos obtenidos en el 2023.

Luego vendría el segundo pelotón, en el que aparecen dos listas del peronismo: Marcelo Lewandowski actual senador, quien va por fuera del peronismo en alianza con el ex senador socialista Rubén Giustiniani; y la lista oficialista del PJ, encabezada por el extrapartidario Juan Monteverde, quien estuvo muy cerca de ganarle a Pablo Javkin la intendencia. Le siguen Nicolás Mayoraz, candidato de LLA que llegó a la política junto a Amalia Granata, quien también se candidatea representando a Somos Vida y Familia.

Lewandoswki aspira a ganarle a Monteverde para reafirmar su jefatura en el peronismo santafesino (o lo que queda de él). Como referencia, en la última elección a gobernador, en las PASO su sector obtuvo 250 mil votos, aproximadamente, duplicando esa cifra luego, en la general.

El desafío del gobernador Pullaro es llegar a 36 convencionales para tener mayoría. Infobae conversó con el mandatario provincial. Consultado sobre cómo llega al domingo, manifestó: “Entiendo que bien, dado que pudimos explicar que la reforma es una mirada de futuro donde discutiremos los próximos 30 años de Santa Fe”.

Dado que en el departamento Rosario, para convencional y concejal LLA candidatea a un periodista con gran rodaje en pantalla, Juan Pedro Aleart, a quien los sondeos lo posicionan muy bien, este medio le consultó al gobernador si evaluaba una dificultad electoral en ese distrito: “Creo que vamos a hacer una muy buena elección en Rosario porque la ciudad ha mejorado muchísimo. Cundo salimos los fines de semana vemos los parques repletos, los show musicales… Es decir, Rosario es una ciudad que está renaciendo”.

A la pregunta sobre qué porcentaje cree alcanzará su lista, respondió: “Es una elección compleja que se asemeja más a una primaria que a una general. La expectativa es construir la primera minoría”.

¿Al encabezar la lista de convencionales, cree que la gente lo votará por eso o en ese voto juzgará su gestión?: “Siempre la gente se fija si se cumple o no el contrato electoral. Siento que mejoramos la seguridad, fortalecimos el sistema educativo y priorizamos la obra pública”.

Para esta cronista, fue una campaña rara, sin debate y casi sin reportajes. Sin embargo, Pullaro contradice esa idea: “No lo veo igual, yo di al menos tres conferencias de prensa por otros temas, donde también me preguntaron sobre esto”.

Maria Hermina Grande

Fuente