Acuerdo con el FMI: cuántos dólares podrían llegar a Argentina con el desembolso inicial

Esta tarde el «board» del organismo tratará el acuerdo y se conocerá el monto definitivo. Esos fondos son claves para transitar las turbulencias financieras y desarmar el cepo

Jujuy al día ® – Este viernes por la tarde, el Directorio del Fondo Monetario Internacional se reunirá para aprobar un nuevo acuerdo con Argentina, que implicará una línea de US$ 20.000 millones a 10 años, con cuatro de gracia, es decir, el país recibirá los desembolsos durante los próximos 4 años y deberá devolverlos desde 2029 hasta 2034.

La gran duda es de cuánto será el monto del primer desembolso, clave para que el país pueda fortalecer las reservas, sostener el valor del dólar y empezar a desarmar el cepo cambiario.

La directora gerente Kristalina Georgieva había dicho que veía «razonable» un adelanto de US$ 8.000 millones, sin embargo, en el ministerio de Economía buscaron que el monto superara los US$ 10.000 millones. Podría ubicarse entre US$ 11.400 y US$ 12.000 millones. Incluso algunos hablan de US$ 15.000 millones.

Las negociaciones con el organismo se dieron en un contexto cambiante, y terminan en medio de una crisis financiera global y una escalada de barreras comerciales entre Estados Unidos y China, dos países que se sientan en el Directorio del FMI.

Los detalles del Acuerdo de Facilidades Extendidas podrían empezar a conocerse este viernes. El objetivo del programa consiste en empezar a salir del cepo para mejorar la calificación de la deuda argentina de las agencias de rating de cara a 2026, que es cuando el país buscaría retornar a los mercados.

La idea es que la Argentina deje de pagar la deuda con fondos propios como viene haciendo y hacer lo que se denomina «roll over» (colocar deuda para cancelar otra deuda). Eso le permitiría además aumentar las reservas. Sin embargo, hoy el riesgo país (la diferencia entre la tasa que debe pagar Argentina vs la que paga Estados Unidos, roza los 1.000 puntos básicos.

Junto con los fondos, el FMI fijará pautas que el país deberá cumplir y un cronograma para lograrlo, como una meta de acumulación de reservas. La mirada está puesta en el régimen cambiario que saldrá del acuerdo, que podría mutar del crawling peg de 1% mensual a un sistema de bandas con un piso y un techo.

El mercado tomó nota el jueves de las posibilidades de cambio de régimen y se vio una escalada de los futuros de dólar. Subieron en promedio un 1,48%, con hasta 5,78% para el contrato de abril, marcando así una devaluación directa para este mes de 10,5%.

El acuerdo con el Fondo también podría implicar el abandono del dólar blend (el que reciben los exportadores y que les permite liquidar 20% de sus divisas en el dólar contado con liqui y obtener más pesos). Ese dólar sirvió para mantener la brecha con el oficial, pero también fue una barrera que evitó que esos dólares fueran a las reservas.

La aprobación del programa con el FMI será una buena señal que se suma a la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent el próximo lunes. El funcionario -uno de los más buscados por todos los países- ya anticipó que llega para respaldar la política «audaz» de Javier Milei.

Bessent vendrá en medio de una frenética ola de negociaciones de todos los países que quedaron afectados por un aumento global de aranceles que impuso Trump a los productos que ingresan a Estados Unidos. La Argentina fue gravada con un 10%, pero fue uno de los primeros países que se sentó a charlar para intentar bajar el impacto.

Fuente