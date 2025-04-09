Cobertura de cargos docentes

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗘́𝗖𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗡°𝟲
Link de acceso
https://drive.google.com/file/d/1VuGtj_5E2j7BYfivlS4ZotXhdaN17ObQ/view?usp=sharing
𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗗𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗨𝗥𝗔𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗘́𝗖𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡° 𝟵 “𝗝𝗨𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗭𝗨𝗥𝗗𝗨𝗬”
Link de acceso
https://drive.google.com/file/d/1hI6jOxSOrdMcLjW9c2ft6i6cmSxkvTTg/view?usp=sharing
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗘́𝗖𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥 𝗡º 𝟭𝟭
Link de acceso
https://drive.google.com/file/d/1ypbGtewabZwZlsytJ0cH5o4IKOqo_zO6/view?usp=sharing