A cuánto podría llegar el dólar a fines de 2025, según el mercado y el plan de Milei

El Banco Central publicó nuevas cifras que anticipan una suba cambiaria gradual durante gran parte del año, con un posible cambio de régimen luego de las elecciones

Jujuy al día ® – El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a marzo mostró una corrección generalizada de las previsiones económicas para 2025. El informe, difundido por el Banco Central (BCRA) el 7 de abril, reunió estimaciones de 39 consultoras, centros de investigación y entidades financieras. Las proyecciones reflejaron un ajuste al alza en la inflación esperada y un tipo de cambio oficial más elevado hacia fin de año.

Los participantes estimaron un dólar oficial promedio de $1.080 para abril de 2025, lo que implicó un ritmo de devaluación del 1% mensual, en línea con el esquema de “crawling peg” implementado desde febrero. Según el REM, este ritmo se mantendría durante al menos seis meses, hasta las elecciones de octubre. Sin embargo, el informe también anticipó una modificación del esquema hacia fin de año. Para diciembre, los analistas pronosticaron un tipo de cambio de $1.253 por dólar, lo que significó un incremento del 7% respecto al REM de febrero, que proyectaba $1.157.

El Top 10 de consultoras con mejores antecedentes en materia de pronósticos ubicó su estimación para abril en $1.097 por dólar, apenas por encima de la mediana general. En la proyección a 12 meses, se esperaba un tipo de cambio de $1.313, lo que reflejó una variación interanual de 22,8%, siete puntos porcentuales por encima del REM anterior.

Además de las proyecciones cambiarias, el informe ajustó al alza las previsiones inflacionarias. Para marzo, los analistas estimaron una inflación mensual de 2,6%, con igual porcentaje para el IPC Núcleo, que excluye precios estacionales y regulados. Esta cifra representó una corrección de 0,4 puntos porcentuales respecto al informe anterior. El Top 10 pronosticó un 2,5% para ambas mediciones, también por encima de sus proyecciones previas.

A lo largo del año, el REM anticipó una trayectoria descendente en la inflación mensual. Sin embargo, el punto de partida más alto postergó el momento en que la inflación perforaría el 2%. Según las proyecciones, esto ocurriría recién en junio, mientras que un mes atrás se esperaba para abril. Las cifras previstas fueron de 2,2% en abril, 2% en mayo, 1,8% en junio, 1,7% en julio, y 1,6% tanto en agosto como en septiembre.

La inflación anual proyectada para 2025 subió a 27,5%, lo que implicó un incremento de 4,2 puntos porcentuales respecto al REM de febrero, que esperaba 23,3%. Para 2026 y 2027, las proyecciones también se modificaron al alza: 16,8% y 10%, respectivamente, frente al 15,3% y 9,7% estimados previamente.

En cuanto al desempeño de la economía real, los analistas del REM estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1,5% entre enero y marzo, comparado con el cuarto trimestre de 2024. El dato reflejó una mejora de 0,4 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior. Para los trimestres siguientes se proyectó un crecimiento de 0,6% y 0,8%, respectivamente. En términos anuales, se esperó una expansión de 5% respecto al promedio de 2024. Las consultoras del Top 10 estimaron un crecimiento de 5,5%, lo que significó una revisión al alza de 0,7 puntos porcentuales.

El mercado laboral también mostró señales de mejora. La tasa de desocupación abierta correspondiente al primer trimestre de 2025 fue estimada en 7% de la Población Económicamente Activa, lo que implicó una reducción de 0,3 puntos porcentuales frente al REM anterior. Para el último trimestre del año, se proyectó una tasa de desempleo de 6,5%, con una caída similar. El Top 10 ubicó la desocupación del primer trimestre en 7,1%, también por debajo del informe anterior.

En materia de tasas de interés, el REM incorporó proyecciones para la Tasa de Plazo Fijo para Montos Relevantes (TAMAR). Para abril, se pronosticó una tasa nominal anual de 30,2%, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,5%. La cifra representó un incremento de 2,1 puntos porcentuales respecto a febrero. Para diciembre, se proyectó una TAMAR de 24,1%, con una tasa efectiva mensual de 2%.

El informe también incorporó proyecciones sobre el comercio exterior. Se estimó que las exportaciones (FOB) totalizarán USD 83.269 millones en 2025, mientras que las importaciones (CIF) alcanzarán USD 72.934 millones. La diferencia arrojó un superávit comercial proyectado de USD 10.335 millones. En comparación con el relevamiento anterior, las exportaciones se ajustaron a la baja en USD 608 millones, mientras que las importaciones aumentaron en USD 1.202 millones.

Respecto al resultado fiscal, los analistas consultados en el REM previeron un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $12 billones para 2025. Esta estimación fue $0,5 billones inferior a la del mes anterior. No obstante, el promedio del Top 10 estimó un superávit primario de $13 billones. Ninguno de los participantes del relevamiento proyectó un déficit primario para este año.

La información del REM no incorporó los eventos económicos ocurridos después del 31 de marzo. En particular, no contempló los efectos de la nueva política de aranceles recíprocos anunciada por Estados Unidos el 2 de abril, lo que podría alterar algunas variables del escenario internacional y sus efectos sobre la economía argentina.

El informe del BCRA se conoció pocos días antes de que el INDEC publique el IPC de marzo, previsto para el viernes 11. El dato oficial servirá para contrastar la precisión de las proyecciones del REM y evaluar la consistencia del sendero descendente de inflación que los analistas delinearon.

La expectativa de mantener un crawling peg del 1% mensual hasta las elecciones aparece como uno de los pilares centrales de la política cambiaria actual. Sin embargo, las proyecciones de diciembre y a 12 meses vista sugirieron que el mercado anticipó un posible cambio de régimen en el último tramo del año. Esta situación se vio reflejada en la diferencia entre el tipo de cambio esperado en septiembre, de $1.135,50, y el de diciembre, de $1.253, una aceleración de más del 10% en tres meses.

Las tasas de interés seguirían un camino descendente durante la segunda mitad del año. Luego de alcanzar el 30,2% en abril, se esperaba que bajen progresivamente hasta ubicarse en 26,5% en septiembre, según el promedio de los pronósticos. Esa cifra no cambió respecto al informe anterior.

La combinación de inflación más alta, tipo de cambio en alza y tasas de interés ajustadas plantea un panorama económico más desafiante de lo previsto un mes atrás. A pesar de estas correcciones, los analistas conservaron su expectativa de que el gobierno de Javier Milei logre mantener el equilibrio fiscal y evitar un déficit primario durante el año electoral.

Fuente