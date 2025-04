50º Aniversario de la Escuela Provincial de Comercio Nº 3 «José Manuel Estrada»

Jujuy al día ® – Con motivo de celebrar las Bodas de Oro de la Escuela Provincial de Comercio Nº 3 «José Manuel Estrada», concejales hicieron entrega del Dispositivo Legal Nº 19/2025, que declara de Interés Municipal el aniversario de la Institución.

Durante el acto oficial, musicalizado por la banda del establecimiento, se procedió al descubrimiento de placas conmemorativas: una a docentes en actividad, y otra a docentes jubilados de la Institución.

En la oportunidad estuvieron presentes los concejales Lisandro Aguiar, Leandro Giubergia y el secretario de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, Julio Alarcón, y el director de Escuelas Secundarias, Pablo Campos, junto a la directora Patricia Tapia Dip, y ex directivos del establecimiento, autoridades de la Escuela de Comercio N°1 «Prof. Carlos Ibarra» y otros establecimientos de la zona, alumnos y vecinos.

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, expresó «la verdad que un verdadero gusto poder compartir con todo el personal directivo, con el personal docente y no docente, y por supuesto los alumnos de esta institución tan señera en el ámbito de nuestra ciudad en el barrio Santa Rosa de San Salvador de Jujuy y poder de alguna manera resaltar la importancia de una institución que cumple 50 años, pero sobre todo cuando es una institución educativa».

En ese sentido, Aguiar agregó: «Tantas generaciones de jóvenes jujeños que han sido educados y han podido aprender en esa casa y por supuesto resaltar que toda institución está hecha por hombres y mujeres y aquellos que a lo largo de estos 50 años dejaron su impronta es importantísimo resaltarlo. Ver a los primeros directivos del establecimiento, profesores jubilados, merece resaltar, celebrar y saludar a toda la comunidad educativa y agradecerle por este trabajo que desarrollan que tiene que ver con una educación de calidad, una educación pública y gratuita que debemos defender».

A su turno, el concejal Leandro Giubergia, dijo: «es importante estar presentes con la comunidad educativa de esta escuela en sus Bodas de Oro, y como le decía recién a la directora cuando soplamos las velitas que sean 50 años más. Ha sido un acto tan emotivo con muchos docentes que han pasado por la casa, con los trabajadores no docentes, creo que es importante destacar siempre la figura y lo que representa una escuela y en este caso la vida dentro de lo que es un barrio de la ciudad, resaltar su historia y valores, recordando a todas las personas que han pasado por ella».

Por su parte, la directora de la Institución, Patricia Tapia Dip, manifestó: «para nosotros era una fecha muy anhelada, nos preparamos mucho para ello porque es una fecha muy importante para la comunidad educativa. Tenemos la presencia de ex directivos, ex docentes, ex alumnos, y de todos los que aún continúan trabajando y asistiendo a la escuela».

«Poder festejar -continuó la directora- la trayectoria de esta institución educativa, es reforzar el compromiso y reafirmar nuestra tarea para los años que se vienen», concluyó.