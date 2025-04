Salteño compró una camioneta en Jujuy y fue estafado por más de 18 millones de pesos

Jujuy al día ® – Un hombre domiciliado en la provincia de Salta denunció ser víctima de una estafa tras adquirir una camioneta Toyota Hilux 4×4, con documentación falsificada, en un acuerdo realizado en la ciudad de Perico, provincia de Jujuy.

La estafa, que incluyó una suma de 18 millones de pesos y un vehículo como parte de pago, fue descubierta cuando el comprador intentó registrar el vehículo y notó irregularidades en los papeles.

El incidente comenzó cuando el denunciante vio una publicación en Facebook sobre la venta de una Toyota Hilux. A través de la red social, se puso en contacto con el supuesto vendedor, quien se presentó con un nombre falso y le proporcionó su número de teléfono con la característica de Salta.

Tras conversaciones sobre el estado del vehículo y el precio, que inicialmente era de 30 millones de pesos, acordaron un pago de 18 millones de pesos y la entrega de un automóvil Volkswagen Suran como parte de la transacción.

El encuentro para concretar la venta tuvo lugar en una plazoleta de Perico. En el lugar, ambos intercambiaron los vehículos y las llaves, además de formalizar la transferencia con un formulario y certificado por un escribano, que, más tarde, resultó ser falso. Tras realizar el pago de los 18 millones de pesos, el comprador regresó a Salta con la camioneta.

Al intentar registrarla, el damnificado se dio cuenta de que el número de control web en el Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) no era válido, lo que despertó sus sospechas. Al investigar más a fondo, descubrió que el notario que había certificado el formulario 08 no estaba matriculado, y que el número de motor del vehículo no coincidía con la documentación descargada del sitio web oficial. De esta manera, se confirmó que los papeles entregados por el vendedor eran falsificados.

El afectado acudió a la Brigada de Investigaciones de Perico, donde presentó la denuncia y entregó la documentación apócrifa. Se ha iniciado una investigación para dar con el responsable de la estafa.