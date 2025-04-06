Cobertura de cargos docentes

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗡°𝟱 «𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗘𝘂𝗴𝗲𝗻𝗶𝗼 𝗧𝗲𝗹𝗹𝗼»
𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼
𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗔𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹
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𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗡°𝟱 «𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗘𝘂𝗴𝗲𝗻𝗶𝗼 𝗧𝗲𝗹𝗹𝗼»
𝗧.𝗦. 𝗱𝗲 𝗦𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗧𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
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𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢- 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡° 𝟲 – 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗖𝗢-𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗖𝗢
𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗚𝗜́𝗔𝗦 𝗥𝗘𝗡𝗢𝗩𝗔𝗕𝗟𝗘𝗦
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