Viajero y sus mascotas busca ayuda para llegar a Jujuy camino a Perú

Un viajero busca transporte para él y sus mascotas hacia Jujuy, en su camino de regreso a Perú.

Jujuy al día ® – Un hombre que ha viajado desde Puerto Deseado y planea llegar hasta Perú con sus tres gatos está buscando desesperadamente ayuda para continuar su viaje. En una entrevista compartió su historia de cómo encontró a la madre de uno de sus gatos en una caja de zapatos y desde entonces ha formado un fuerte vínculo con estos animales.

«Vine buscando una mejor vida y suerte, pero las cosas no han salido como esperaba en Puerto Deseado. Decidí regresar a Perú y llevar conmigo a mis gatos, pero el transporte oficial es demasiado costoso debido a la documentación requerida. El año pasado me cotizaron 1000 dólares por gato, una suma que no pude costear», explicó el hombre.

Actualmente en Comodoro Rivadavia, el viajero está en búsqueda de alguien con buen corazón que pueda ayudarlo y a sus mascotas a llegar hasta Jujuy, desde donde planea cruzar a Perú. Sus gatos, que incluyen una madre y sus dos hijos, han estado sin comer adecuadamente durante varios días debido a las limitaciones del viaje.

«Estoy tratando de encontrar personas generosas que puedan ayudarme en este momento difícil», dijo el hombre, quien se encuentra en la Secretaría de Cultura en busca de apoyo.

Aquellos interesados en ofrecer ayuda pueden contactarse con el hombre que está en la zona de la secretaría de cultura de Comodoro.