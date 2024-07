El plan de Caputo: De Pablo adviritió que “el problema no se soluciona con un salto devaluatorio”

El economista analizó la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía el viernes pasado y señaló que el Gobierno “ratifica su política”; indicó que hay que tener en cuenta las circunstancias y limitaciones para establecer prioridades

Jujuy al día ® – El economista Juan Carlos de Pablo reaccionó a la conferencia de prensa del pasado viernes del ministro de Economía, Luis Caputo, donde se presentó la segunda etapa del plan de Gobierno, y advirtió en una entrevista con LN+ que “la naturaleza del problema no se soluciona con un salto devaluatorio”. Además, enfatizó en que las políticas económicas “son prioridades”.

“La naturaleza del problema no se soluciona con un salto devaluatorio. Es fácil decir que si ponemos el dólar oficial a 2500 mangos, te bancás todo el sobrecosto argentino. No estoy diciendo que no van a devaluar, digo que no hay que tomar decisiones si por delante viene un salto devaluatorio. Y si viene te jodés”, aseguró De Pablo.

A su vez, el economista apuntó contra quienes criticaron la conferencia de Luis Caputo: “¿Desilusión de qué? ¿De fin del cepo? Nadie esperaba eso. ¿No anunció un salto devaluatorio? Nadie esperaba eso. A mí me parece que lo pasó el viernes pasado fue una ratificación de la política económica, centrada en la política fiscal y en la política monetaria”. También se preguntó irónicamente: “¿Qué apuro tiene Santiago Bausili (presidente del Banco Central) para sacar el cepo?”.

De Pablo también se preguntó cuál es el rumbo económico del país en materia económica, a lo que respondió que hay que analizar alternativas. “La historia dice que las circunstancias y las limitaciones son un dato importantísimo sobre los temas que elegís y las prioridades. La política económica son prioridades, todo lo demás no existe”.

Por su parte, desmintió la idea de los mercados y afirmó que se trata de un simple negocio de oferta y demanda: “Me mato de risa con ese tema. Los mercados no existen, lo que existen son seres humanos comprando y vendiendo”.

La realidad económica del Gobierno

Luego de desacreditar la posibilidad de que Javier Milei reciba el Premio Nobel de Economía y le advirtiera al Presidente que no se “enganche en pavadas”, De Pablo aclaró que el Gobierno no va a dar el brazo a torcer con el plan económico que está implementando de la mano del ministro Luis Caputo y de Santiago Bausili, a cargo del Banco Central.

En primer lugar, el economista destacó: “Si hoy el Gobierno aflojara en materia cambiaria y fiscal, tiraría todo el sacrificio que hizo la población en el primer semestre del año y sería imperdonable”, y se refirió a la presión de las especulaciones: “No es una presión verbal. Hay que mirar eso. Las opiniones son de cada uno que las dice”.

Además, respaldó la postura del gobierno nacional: “Hay gente que dice que tenemos que conseguir 20.000 millones de dólares para sacar el cepo y que la gente huya de los pesos. Pero, a ver si entendí bien, el planteo es aumentar la deuda para salir del cepo. ¿A quién se le ocurre?”, y concluyó con ironía: “Igual no nos preocupemos que nadie nos va a prestar esa plata”.

Particularmente en cuanto a Javier Milei, De Pablo advirtió: “Para que no sea presidente de Argentina de acá hasta el 10 de diciembre de 2027 tenés que matarlo, tiene que infartarse, tiene que renunciar o hay que hacerle un juicio político. Ninguna de estas hipótesis es una buena base de la historia”. Por último, dejó como moraleja: “Lo vamos a tener hasta 2027. Si te gusta el estilo me alegro y si no, es tu problema. No va a cambiar ni el presidente ni el estilo porque funciona de esta manera”.

