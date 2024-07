Laura Di Marco: “El nuevo dilema de Milei: ¿Era la casta o no?”

La Ley Bases se presenta como el puntapié inicial para la segunda etapa del Gobierno, que intentará demostrar que tenía razón acerca de la eficacia de su plan; mientras tanto sus críticos se mantienen al acecho con la premisa de que no funcione

Con la aprobación de la Ley Bases y el pacto fiscal -el kit de herramientas que el Presidente necesita para gobernar- el gobierno de Javier Milei entra en una segunda etapa: los que lo apoyan están aliviados porque ahora sí, creen ellos, va a poder probar la eficacia de su plan. Los que lo critican, en cambio, están convencidos de lo contrario: ahora se va a dejar ver que la casta "corrupta" no era el problema, sino que su plan no funciona. Pasado en limpio: llegó la hora de la verdad.

La teoría de Milei se pone a prueba a partir de ahora: ¿Era la casta o no? Antes de su aprobación, el presidente decía que la Ley Bases no era tan importante. Que su plan se iba a ejecutar igual, pero este viernes el jefe de Estado consideró que la aprobación se trataba de un “hito histórico”, incluso “más grande que las reformas de Menem”.

El mismo viernes, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció el ingreso a la segunda fase del plan económico. Lo dijo así: “En la primera etapa se cerró la canilla de la emisión de dinero por déficit fiscal, algo de lo que se abusó en el gobierno pasado y que generó este desbalance y esta inflación que hemos y estamos viendo. En esta segunda etapa estamos cerrando el grifo del segundo canal de emisión que son los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados”.

Lo que ves en esta foto es la gráfica de la fase dos, tal como lo ve Milei. De un lado, Luis Caputo, el encargado de la macro. ¿Qué sería esto? Básicamente su función es la baja de inflación y la doma del déficit fiscal. Del otro lado, un personaje potente que ingresa ahora al gabinete: Federico Sturzenegger, que ya tiene una oficina en Casa Rosada desde hace mucho tiempo.

Pero ahora entra a jugar a la cancha formalmente. ¿Su función? No es solo la desregulación económica. Su función para Milei es impulsar el desarrollo económico. ¿La demora del ingreso de Sturzenegger es por los cortocircuitos que, en el pasado, tuvo con Toto Caputo? ¿Hay miedo de que opaque a Caputo? El ruido está y el propio ministro de Economía blanqueó el tema y celebró el ingreso de Sturzenegger.

En este tridente hay otro personaje mucho menos conocido que los otros, pero igual de influyente. El enigmático Demian Reidel, asesor estrella de Milei. ¿Cuál es su función principal, según Milei? La convergencia.

¿Qué es la convergencia? El tiempo que necesita la Argentina para acercarse a los indicadores de los países más desarrollados. Ese tiempo, dice Milei, podría acortarse gracias a la inteligencia artificial. Ahora se va a saber la verdad: ¿Era la casta o no?

Te divido el planeta de los economistas en dos partes: las críticas honestas y las teñidas de envidia de economistas que, desde hace 40 años, tratan de arreglar la economía argentina y no lo logran. O nunca lograron llegar donde querían. Porque además de economistas, son humanos.

Algunas críticas honestas dicen que la recuperación de la actividad económica en V, como plantea Milei, no va a ser tan rápida como el presidente dice.

El problema es que, a pesar de que ahora tengamos las leyes, las inversiones no van a llegar hasta que no se levante el cepo, en hay consenso general.

Habló Carlos Melconián esta semana y dijo esto: “El cepo, con un régimen cambiario alternativo, se podía haber abierto. Y el cepo puede tener en algún momento una agenda anunciada por el ministro [Caputo] para ser abierto y para eso, se para frente a la cámara, lo dice y se compromete (…) Acá los números del superávit son muy finitos. El Gobierno no puede levantar el cepo”. Es “ilevantable”, sostuvo.

¿Qué dice Milei? También decía que no iba a poder bajar la inflación rápido y la bajé. La nueva etapa trae otra sorpresa

Dentro de pocos días vas a ver a Mauricio Macri criticando en público lo que no le gusta de Milei y apoyando lo que lo que le gusta. Hasta ahora le había hecho un gran regalo al presidente: su silencio y el acompañamiento sin fisuras de Pro.

Pero ahora que están las leyes, las cosas cambiaron. Macri y Milei no se hablan desde hace 10 días. El Pro lucha para no quedar absorbido por LLA, quieren la fusión de este matrimonio.

Este sábado hablé con Fernando Iglesias y él es de los que dudan sobre la fusión. Dijo algo nuevo, a contramano de lo que pensamos: Milei y Pro no comparten electorado, según él. “No le daría más volumen del que tiene. El Gobierno ha sido capaz de evitar el incendio. Está en una situación difícil pero no en medio de un caos. Eso costó mucho esfuerzo y una participación activa del Pro. Era necesario sostener al Gobierno, evitar la corrida cambiaria y el club del helicóptero. El Pro no es LLA, tenemos coincidencias y diferencias. Y no creo que compartimos electorado”.

Llega Julio y parece que el frío es más intenso cuando gobierna el no peronismo. Cuando el peronismo no gobierna hay más hambre, más frío y los niños desaparecen misteriosamente.

