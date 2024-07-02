Jujuy: oferta de cargos docentes

Jujuy al día ® – La Dirección de Educación Primaria, comunica el ofrecimiento de cargos docentes vacantes para las escuelas de nivel en las diferentes Regiones Educativas.
𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟯 – 𝗖𝗮𝗿𝗴𝗼: 𝗝𝗲𝗳𝗲 𝗱𝗲 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮
𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟲 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝗰𝗼/𝗣𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶́𝗮𝘀 𝗥𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗛𝗶́𝗱𝗿𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗲𝗴𝗼
𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟭𝟭 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱
𝟯𝟭° 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦