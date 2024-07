El nuevo bono será de $50.000 y se pagará el sábado 13

Jujuy al día ® – El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, confirmó que el bono anunciado por el gobernador Carlos Sadir a pagar a trabajadores de la Administración Pública de la Provincia será de $50.000. Asimismo, precisó que dicho monto se efectivizará el sábado 13 de julio y aclaró que se trata de una suma extraordinaria de carácter no remunerativo no bonificable, que alcanza a los agentes estatales cuyos haberes netos ley no superen la suma de $850.000, quedando excluidos de la medida el personal del poder Judicial, y funcionarios.

Lo dispuesto por el gobernador Sadir tiende a atender necesidades resultantes de la difícil situación económica instalada a nivel nacional. Asimismo a partir de los haberes del mes de Julio/24 el Gobierno afrontará con fondos provinciales al pago de un suplemento por docente a los efectos de mitigar la quita del FONID por parte del Gobierno Nacional.