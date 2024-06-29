Jujuy: oferta de cargos docentes

Jujuy al día ® – La Dirección de Educación Primaria, comunica el ofrecimiento de cargos docentes vacantes para las escuelas de nivel en las diferentes Regiones Educativas.
𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡° 𝟭 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗔𝗯𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶́𝗮 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗰/𝗼 𝗲𝗻 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘀 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗙𝗼𝘁𝗼𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮𝗶𝗰𝗼, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝗮́𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗔𝗴𝗿𝗼𝗽𝗲𝗰𝘂𝗮𝗿𝗶𝗼, 𝗕𝗜𝗕𝗟𝗜𝗢𝗧𝗘𝗖𝗔𝗥𝗜𝗢
𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗦.𝗔. 𝗘𝘀𝗰. 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗲 “𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲𝗼́𝗻”, 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗟𝗮 𝗤𝘂𝗶𝗮𝗰𝗮 – 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗩𝗼𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗠𝘂́𝘀𝗶𝗰𝗮: 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗜𝗡𝗙𝗔𝗡𝗧𝗜𝗟, 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗲𝗱𝗲́𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲𝗻 𝗠𝘂́𝘀𝗶𝗰𝗮 – 𝗧𝗿𝗮𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼: 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗿𝗮𝗻𝗮, 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗲𝗱𝗲́𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲𝗻 𝗠𝘂́𝘀𝗶𝗰𝗮 – 𝗧𝗿𝗮𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼: 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗕𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗲𝗻 𝗠𝘂́𝘀𝗶𝗰𝗮, 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗠𝘂́𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮