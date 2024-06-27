Jujuy: oferta de cargos docentes

Jujuy al día ® – La Dirección de Educación Primaria, comunica que el día 30-04-24, se llevará a cabo el ofrecimiento de cargos docentes vacantes para las escuelas de nivel en las diferentes Regiones Educativas.
𝟭𝗘𝗥 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º 𝟭𝟬 𝗦𝗘𝗗𝗘: 𝗬𝗨𝗧𝗢 – 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜Ó𝗡 𝗬 𝗣𝗥𝗢𝗗𝗨𝗖𝗖𝗜Ó𝗡 𝗔𝗚𝗥𝗢𝗣𝗘𝗖𝗨𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗬 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗘𝗟𝗢 𝗬 𝗠𝗔𝗡𝗘𝗝𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗥𝗘𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢𝗦 𝗛Í𝗗𝗥𝗜𝗖𝗢𝗦
𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 – 𝗘𝗣𝗝𝗔 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗔𝗦
𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗽ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗕𝗼𝗹𝗶𝘃𝗶𝗮
𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗴𝗿𝗼𝘁é𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗡 𝟰 𝗡𝗲𝗹𝗹𝘆 𝗔𝗿𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮
𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗧é𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗡 𝟭 𝗱𝗲 𝗘𝗹 𝗔𝗴𝘂𝗶𝗹𝗮𝗿
𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗨𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝟭𝗘𝗥 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 (𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢 𝟭) 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º 𝟵 𝗦𝗘𝗗𝗘: 𝗦𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗗𝗥𝗢 – 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗤𝗨Í𝗠𝗜𝗖𝗔 𝗔𝗚𝗥𝗢𝗜𝗡𝗗𝗨𝗦𝗧𝗥𝗜𝗔𝗟, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗡𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗩𝗢, 𝗧.𝗦. 𝗘𝗡 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜Ó𝗡 𝗘 𝗜𝗠𝗣𝗔𝗖𝗧𝗢 𝗔𝗠𝗕𝗜𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟
𝗜.𝗦.𝗔.: 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗢𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗠Ú𝗦𝗜𝗖𝗔- 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 – 𝟴º 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢: 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝟭𝟭-𝟭𝟯 𝗝𝗨𝗡𝗜𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟰
𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼 – 𝟮𝟳/𝟬𝟲/𝟮𝟰
𝟮𝗱𝗼 𝗟𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º 𝟵