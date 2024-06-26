Jujuy: oferta de cargos docentes

Jujuy al día ® – La Dirección de Educación Primaria, comunica que el día 30-04-24, se llevará a cabo el ofrecimiento de cargos docentes vacantes para las escuelas de nivel en las diferentes Regiones Educativas.
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 – 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗟 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢
Nuevas vacantes para profesores del nivel secundario.
http://desecvacantes.jujuy.edu.ar/
𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º 𝟭𝟭 – 𝗘𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲𝗿𝗶́𝗮, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗘𝗻𝘁𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶́𝗮 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶́𝗮 (𝟮𝟯𝟵-𝟮𝟬𝟮𝟰)
𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗦.𝗔. 𝗘𝘀𝗰. 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗠𝗨́𝗦𝗜𝗖𝗔 – 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗟 𝗕𝗔́𝗦𝗜𝗖𝗢: 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗩𝗼𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗜𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁𝗶𝗹 𝘆 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗿𝗮𝗻𝗮, 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗟 𝗕𝗔́𝗦𝗜𝗖𝗢: 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗕𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗮 – 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗲𝗱𝗲́𝘂𝘁𝗶𝗰𝗼 (𝟮𝟰𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟰)
𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝗲𝗿 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º 𝟮 𝗦𝗲𝗱𝗲: 𝗧𝗶𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮/𝗠𝗮𝗶𝗺𝗮𝗿𝗮́ – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹𝗲𝗿𝗶́𝗮, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹 (𝟮𝟰𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟰)
𝟳𝟭– 𝗟𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 – 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗗𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟮 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗧𝗶𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮 / 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗵𝘂𝗮𝗰𝗮