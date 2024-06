¿Sabian que los jujeños para salir de Jujuy tenemos que pagar?

Para entrar también

En otras ocasiones aborde el tema de la jubilación y cómo esta etapa crucial afecta la identidad de los individuos que la experimentan. Es importante destacar que la llegada de la jubilación da paso a una nueva dimensión de la identidad, caracterizada por un aumento significativo del tiempo disponible. Este tiempo extra ofrece la posibilidad de dedicarse a actividades que, hasta entonces, solían posponerse por la falta de oportunidad. Entre estas actividades, viajar se presenta como una opción destacada, brindando a las personas la chance de descubrir y disfrutar de la libertad asociada con haber alcanzado una edad determinada.

En ese contexto deseo compartir una reflexión que, aunque no se relaciona con experiencias turísticas, es una observación personal que en el momento me pareció de gran importancia, aunque para otros podría ser trivial. Desde mi punto de vista, es una situación vergonzosa. No hace mucho, inicié un viaje en automóvil al centro del país, saliendo desde Jujuy (lo cual es común para los que vivimos en San Salvador) tomando la ruta 66. Proseguí por la ruta 34 (que aún se encuentra en obras) y después continué por la ruta 9 hacia el sur hasta llegar al río Las Pavas, que señala el límite con Salta. Entrando en Salta y al pasar la rotonda de Torzalito, me topé con una paradoja: ¡Los jujeños para salir de Jujuy tenemos que pagar, y para entrar también! En contraste, los visitantes de otros distritos entran a Jujuy sin pagar, sin costo. Esto ocurre sin considerar que para llegar a Jujuy es necesario pasar por Salta, implicando gastos al entrar y salir.

Sin adelantarme mucho al objetivo de esta columna, queda claro que en Jujuy deberíamos tomarnos en serio la idea de que no todo puede ser gratis, y mucho menos para todos.

Como decía, en mayo, emprendí un viaje en coche hacia Santiago del Estero, siguiendo la ruta que previamente había detallado. De manera notable, dejé Jujuy sin la necesidad de abonar peajes. No obstante, luego de pasar la rotonda de Torzalito en Salta, nace una ruta de cuatro carriles (dos por sentido), cuyo mantenimiento resulta cuestionable a pesar de su reciente pavimentación, me topé con la primera caseta de peaje en Cabeza de Buey, donde el costo ascendía a $900,00. Avanzando hacia Tucumán, me encontré con la caseta Molle Yaco, que exige un pago idéntico para transitar por un tramo cuyo asfalto deja mucho que desear, bordeando lo deficiente. Finalmente, en la estación La Florida, ubicada en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, se efectúa un cobro equivalente para circular por una vía de calidad similar a las anteriores. Es claro que, al viajar desde Jujuy hacia Santiago, se deben realizar tres pagos de peaje. Al revertir el trayecto y regresar a Jujuy, se deben abonar peajes al partir de Santiago, así como al entrar a las provincias de Tucumán y Salta. Sin embargo, el acceso a Jujuy es libre de costo.

Todos sabemos que en Jujuy hay rutas de enorme calidad. Desde el inicio de la autopista en el puente Perico, que cuenta con cuatro carriles, hasta llegar a Yala, el asfalto se encuentra en condiciones óptimas, sin señales de deterioro o imperfecciones. Este nivel de mantenimiento se extiende hasta La Quiaca, asegurando una experiencia de conducción agradable debido al buen estado de la carretera. Hacia Jama, pasando por Salinas, la ruta 52 ofrece tramos de pavimento de alta calidad, reconocidos mundialmente en guías de viaje por sus espectaculares vistas aéreas, aunque se requiere atención continua en ciertas áreas para prevenir daños por erosión a causa de las precipitaciones. En general, las carreteras de esta área se mantienen en un estado excepcional, reflejando el compromiso con la infraestructura vial de la región.

Es de conocimiento general que hay un tráfico significativo de vehículos que se desplazan desde el Aeropuerto hacia La Quiaca, con mucha mayor afluencia de tráfico hacia Purmamarca, Tilcara y Humahuaca, localidades netamente turísticas. Actualmente, existe una incógnita respecto a qué organismo debería asumir la financiación del mantenimiento de las carreteras nacionales para garantizar su adecuada conservación, así como la fuente de los fondos requeridos para dicho propósito. Tomando como ejemplo la Ruta Nacional N° 9, que soporta una alta frecuencia de tráfico, su deterioro es previsible, lo cual resalta la urgencia de determinar quién debe asumir la responsabilidad y proveer los medios financieros para su reparación.

Además, se plantea una cuestión sobre las razones que llevan a las personas a utilizar las rutas de Jujuy: ¿se debe a que las consideran una vía exclusiva, segura y cómoda, o en su mayoría, se debe a actividades turísticas y comerciales que implican el traslado de bienes y personas?

Hace unos años, algunos legisladores nacionales por Jujuy, y también algunos provinciales, presentaron proyectos para preservar la marca Quebrada de Humahuaca y evitar que se lucre con ella en paquetes turísticos, es decir, se buscaba que no se utilice el patrimonio (la imagen) de la provincia como propio desde otros distritos del país, particularmente desde Salta.

Siguiendo esta lógica, se plantea una reflexión sobre las rutas 34, 66, 52 (Jama) y 9, consideradas arterias comerciales. Se puede argumentar que, siendo vías de comercio, sería razonable imponer una tarifa a sus usuarios. El objetivo de esta tarifa no sería recuperar los costos de construcción o mantenimiento, los cuales ya son financiados por los impuestos a los combustibles, sino que se destinaría a la conservación, mejora y desarrollo de la infraestructura vial en el futuro.

Lo dicho más arriba tiene que ver con varias cosas. Es primordial reconocer la desigualdad que enfrentan los ciudadanos de Jujuy, quienes tienen que asumir costos adicionales al transitar por rutas de provincias vecinas, mientras que los foráneos disfrutan de libre paso por Jujuy sin incurrir en gastos. No propongo que Salta, Tucumán, ni ninguna otra provincia eliminen sus tarifas de peaje; más bien, sugiero que es oportuno implementar un sistema de contribuciones para aquellos que ingresen a Jujuy con objetivos turísticos o comerciales desde otras jurisdicciones.

Amigos, la dignidad, ese valor que ha venido sufriendo un desgaste significativo a lo largo de los años, se ve continuamente erosionada por la ausencia de su práctica auténtica. Es importante señalar que, desde una perspectiva filosófica, la dignidad se define como la capacidad de «autonomía» del individuo, es decir, la habilidad de autogobernarse, dominar sus propias acciones y, en consecuencia, ser libre. En este contexto, hago un llamado a la dignidad para asegurar que nuestra autonomía sea confirmada, que se reafirmen la libertad y la igualdad, y que la esencia de ser alguien genere respeto entre aquellos que todavía piensan que somos meramente algo. Ante esto, surge la interrogante: ¿Resulta digno tener que pagar para dejar Jujuy?

Esta cuestión nos invita a meditar sobre la equidad y la justicia en el manejo de nuestras infraestructuras. No es solo una cuestión económica, sino también un tema de respeto y reconocimiento hacia los habitantes de Jujuy. Las vías que unen nuestra provincia con el resto del país son esenciales no solo para el turismo, sino también para el comercio y la movilidad de nuestra población.

En la actual coyuntura, la instauración de un sistema de peajes en Jujuy no debe interpretarse como un gravamen extra para los conductores, sino más bien como una inversión estratégica en la conservación y mejora de la infraestructura vial. Siguiendo el ejemplo de otras jurisdicciones que aplican tarifas por el uso de sus caminos, es imperativo para nosotros asegurar la disponibilidad de fondos esenciales para el óptimo mantenimiento de nuestras vías.

La adopción de peajes reportaría beneficios significativos. Primordialmente, proporcionaría los medios financieros necesarios para el cuidado de las rutas, previniendo su degradación y asegurando la seguridad vial. Adicionalmente, fomentaría la creación de empleos, tanto directos como indirectos, con el consiguiente beneficio para numerosas familias de la región. Un sistema de peaje eficientemente gestionado también podría aportar a un fondo especial dedicado a la conservación de nuestro legado cultural y natural, elementos clave para la industria turística. Dicha iniciativa sería un medio equitativo de reivindicar nuestros derechos y de mitigar una asimetría muy clara.

Es crucial subrayar que la implementación de peajes debe ser una decisión meditada, fundamentada en un análisis detallado que evalúe las repercusiones económicas, sociales y ecológicas. Asimismo, es esencial proveer vías alternativas sin costo para aquellos que opten por no utilizar los servicios de peaje, garantizando de esta manera la protección de los derechos de la población.

El honor y la estima hacia nuestra provincia nos obligan a adoptar acciones proactivas para promover su progreso sostenible. Es inadmisible que la degradación de nuestras carreteras menoscabe la calidad de vida de la población o deteriore la percepción de Jujuy a nivel nacional e internacional.

Por esta razón, insto a los líderes y representantes a evaluar esta iniciativa con la importancia que merece y a discutirla con el debido cuidado. La instauración de sistemas de peaje podría representar un recurso significativo para garantizar la conservación adecuada de nuestra infraestructura vial. Además, esta medida tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico y el progreso social en la provincia de Jujuy, beneficiando a largo plazo tanto a residentes como a visitantes.

En conclusión, el cobro de peajes para salir de Jujuy no solo es una cuestión de equidad con respecto a otras provincias, sino también una necesidad para garantizar el mantenimiento y mejora de nuestras rutas. Debemos actuar con responsabilidad y visión de futuro para asegurar que Jujuy continúe siendo un lugar próspero y accesible para todos. La dignidad de nuestra provincia y el bienestar de nuestros ciudadanos dependen de las decisiones que tomemos hoy.

«Solo existen dos días en el año en que no puedes hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para hacer». Dalai Lama

Lic. Hugo Rubén Calvó

Director de Jujuy al día (en paulatino retiro)