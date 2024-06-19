Oferta de cargos docentes vacantes y unidades curriculares

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación informa la existencia de cargos vacantes y unidades curriculares en los distintos niveles y Regiones
𝟭° 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟲 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼/𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝗰𝗼 – 𝗖𝗮𝗿𝗴𝗼 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮𝗿𝗶𝗼, 𝗘𝘀𝗽./𝗨𝗻𝗶𝗱. 𝗖𝘂𝗿𝗿.: 𝗜𝗻𝘁é𝗿𝗽𝗿𝗲𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗟𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗲ñ𝗮𝘀
𝟭° 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟭 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗔𝗯𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗻á𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗔𝗴𝗿𝗼𝗽𝗲𝗰𝘂𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀
𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗦.𝗔. 𝗘𝘀𝗰. 𝗦𝘂𝗽. 𝗱𝗲 𝗠ú𝘀𝗶𝗰𝗮 – 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗔𝗿𝘁í𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗩𝗼𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗜𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁𝗶𝗹-𝗙𝗔𝗕-𝗣𝗿𝗼𝗽𝗲𝗱é𝘂𝘁𝗶𝗰𝗼, 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗔𝗿𝘁í𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗕á𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗕á𝘀𝗶𝗰𝗮 – 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗲𝗱é𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮
𝟭° 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟭𝟭 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗔𝗯𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗘𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲𝗿í𝗮, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗻á𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗖𝗹í𝗻𝗶𝗰𝗼 (𝟮𝟮𝟳-𝟮𝟬𝟮𝟰)
𝗟𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 – 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗗𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 – 𝗜𝗘𝗦 𝗡° 𝟲 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝗰𝗼- 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼
𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢𝗦 – 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗟 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢
Nuevas vacantes para profesores del nivel secundario.
http://desecvacantes.jujuy.edu.ar/
𝟳º 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢: 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡º𝟭 – 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗨𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 – 𝗩𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝟱-𝟵 𝗷𝘂𝗻𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟰
𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟮 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗧𝘂𝗺𝗯𝗮𝘆𝗮 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗰𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗔𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 (𝟮𝟯𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟰)
𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟲 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼/𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝗰𝗼/𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗛𝗶́𝗱𝗿𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗲𝗴𝗼, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗛𝗶𝗴𝗶𝗲𝗻𝗲 𝘆 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼, 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗚𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗼𝘀 (𝟮𝟯𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟰)
𝗟𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝗢𝗳𝗿𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗜.𝗘.𝗦. 𝗡°𝟭𝟬 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗬𝘂𝘁𝗼 – 𝗧.𝗦. 𝗲𝗻 𝗔𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗲𝗿𝗮𝗽𝗲́𝘂𝘁𝗶𝗰𝗼 (𝟮𝟯𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟰)
𝗖𝘂𝗮𝗱𝗿𝗼 𝗗𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗘𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 – 𝗖𝗮𝗿𝗮́𝗰𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 – 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗡° 𝟭𝟭𝟱𝟴-𝗘-𝟮𝟰
𝗖𝘂𝗮𝗱𝗿𝗼 𝗗𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼 – 𝗖𝗮𝗿𝗮́𝗰𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 – 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗡° 𝟭𝟭𝟲𝟬-𝗘-𝟮𝟰