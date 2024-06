Los inversores anticiparon su incertidumbre por el destino del dólar con la baja de acciones argentinas en Wall Street

En medio del entredicho del equipo económico con el FMI por la permanencia del “dólar blend”, los ADR tuvieron caídas generalizadas. Qué hay detrás del mensaje oficial de que no habrá devaluación

Jujuy al día ® – Las bajas generalizadas de los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- preanuncian que la paz cambiaria lograda el viernes, puede terminar.

El disenso entre lo que desea el FMI y el Gobierno para eliminar a fin de mes el blend de 80/20 para liquidar las exportaciones del agro, provocaron un cambio de expectativas en los inversores, a pesar de que el organismo multilateral no sólo dio por sobre cumplidas las metas, sino que dejó en manos locales la decisión cambiaria.

“El proceso lo definirán las propias autoridades de Argentina contemplando la evolución de las variables más relevantes, quienes compartirán con el FMI los parámetros que serán monitoreados sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas”, señaló el comunicado conjunto de Economìa y Banco Central.

De esta manera la Argentina incorporará a las reservas brutas alrededor de USD 800 millones de los cuales USD 600 millones se desembolsarán en julio para hacer frente al último pago del año de amortización de deuda.

Lo que quedó pendiente es ver si se avanzó en la discusión de ampliar el Acuerdo de Facilidades Extendidas en USD 8.000 millones. Si este tema hubiera estado en el tapete, no debería haber existido el disenso sobre la política cambiaria.

El analista financiero y experto en agronegocios, Salvador Vitelli, puso luz sobre el tema. “El revuelo se armó porque el FMI en un reporte anterior del primer trimestre afirmó que el blend se terminaba en junio y lo reafirmó ahora. Posteriormente el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ratificó lo que antes habían comunicado el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de que el crawling sigue, el blend sigue y no habrá devaluación cuando se baje la tasa del impuesto PAIS. A pesar de todo, quedó incertidumbre en el mercado cambiario y allí es donde los analistas planteamos la necesidad de tener un escenario más estable, que no sea tan contradictorio. Porque, en definitiva, si bien el FMI habló de terminar el blend, habría que repensar todo el esquema porque los exportadores dejarían de alimentar la oferta de contado con liquidación (CCL) y podrían dispararse los dólares financieros. Por eso, insisto sería bueno tener un escenario más claro porque este disenso se podría haber evitado”.

Cabe aclarar que no es la primera vez que Luis Caputo se opone a una medida del FMI. Durante la gestión de Mauricio Macri, cuando era presidente del Banco Central, le aconsejó que no tome el préstamo del FMI si el organismo no le permitía vender dólares para intervenir en el mercado cambiario. Macri no aceptó la sugerencia de Caputo y tomó el crédito a pesar de las fuertes restricciones que imponía el organismo. Caputo, contrariado, renunció.

Tiempo después, en conversaciones confidenciales confesó que no pensaba en vender los dólares sino en tenerlos como instrumento de disuasión. “¿Quién se animaría a comprar dólares cuando enfrente tiene a un jugador con USD 42 mil millones disponibles?”, decía. Este episodio es una señal de hasta donde pensaba llegar el ministro de Economía si el FMI no cambiaba su postura.

Los inversores locales siguieron la confrontación y anticiparon su incertidumbre con bajas de hasta 4,6% en dólares en las acciones de empresas de energía, bancos y empresas relacionadas con el agro que ayer cotizaron en las Bolsas de Nueva York. Esta caída, puede incidir en los bonos de la deuda que habían conseguido una notable recuperación en las tres últimas ruedas.

Los bonos soberanos se volvieron más vulnerables, además, por los informes negativos de entidades extranjeras sobre México y Brasil a los que seguramente se sumará desde hoy Colombia tras la estatización de los fondos de jubilación. La región toma un color negativo para los fondos de inversión.

Vitelli opina que la diferencia es que “el FMI no deja de destacar su optimismo por la situación argentina a pesar de la diferencia de criterio en la política cambiaria”.

La liquidación de los productores agropecuarios hoy serán clave porque son parte interesada en la diferencia de criterios entre el Gobierno y el FMI.

La Bolsa de Cereales advirtió en su informe del viernes que “concluyó una nueva semana de operaciones en la plaza local ante un mercado que vio caer su dinamismo comercial en líneas generales, lo que se evidenció en una menor cantidad de ofertas abiertas”. La entidad abrió una línea de créditos –”Prenda de Cultivo”- para pequeños y medianos productores y estiman financiar USD 25 millones en el año a través de este instrumento financiero digitalizado en Blockchain.

Hoy comienza una semana corta de dos ruedas que prometen ser intensas. La atención estará puesta en los bonos soberanos, las LECAP que definen la tasa de interés y los dólares financieros.

Luis Beldi

Fuente