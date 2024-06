Día del Padre: Poema de un hijo a un Padre

Jujuy al día ® – Hoy se celebra en nuestro país el Día del Padre, y nuestro medio quería saludar a cada padre jujeño con estas palabras emotivas y reflexivas de un hijo a su padre:

No me des siempre todo lo que pida,

a veces yo sólo pido para ver cuánto puedo obtener. No me des siempre órdenes;

si a veces me pidieras las cosas lo haría con gusto. Cumple siempre tus promesas;

si me prometes un premio o un castigo, dámelo. No me compares con nadie

Si me haces lucir peor que los demás seré yo quien sufra. No me corrijas delante de los demás,

enséñame a ser mejor cuando estemos a solas. No me grites, te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar.

Déjame valerme por mi mismo o nunca aprenderé. Cuando estás equivocado admítelo, y crecerá la opinión que tengo de ti.

Haré lo que tú hagas, pero nunca lo que digas y no hagas.

Cuando te cuente mis problemas, no me digas no tengo tiempo; compréndeme y ayúdame.

Quiéreme y dímelo, me gusta oírtelo decir.

FELIZ DÍA DEL PADRE