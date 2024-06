Queda aún saber si Diputados aprobará lo sancionado en el Senado o insistirá con su proyecto original, así como también si el Presidente vetará especialmente lo concerniente a Ganancias y Bienes Personales

Jujuy al día ® – ¿Y ahora qué? Argentina, del no positivo al sí negativo. ¿Aquel “no” de Julio Cobos fue con el correr del tiempo, positivo? Todo indica que sí. Inicialmente fue negativo para el gobierno que integraba, pero positivo para la paz social de aquella Argentina. Este sí de Victoria Villarruel, positivo para su gobierno, ¿será negativo para el país?

Por momentos, el presidente Milei ha manifestado, o funcionarios de su gobierno, que sin estas leyes imprescindibles, tratadas y aprobadas esta semana, no podía comenzar a gobernar. En otros momentos, el propio Presidente argentino alardeaba de hacerlo sin necesitarlas. Ya las tiene. Queda aún saber si Diputados aprobará lo sancionado en el Senado o insistirá con su proyecto original, así como también si el Presidente vetará especialmente lo concerniente a Ganancias y Bienes Personales. De ser así, ambas Cámaras deberían tener los dos tercios de los presentes para rechazar el veto presidencial.

Milei probó con impericia intentar imponer aquel mamotreto original, pero no tuvo éxito. Con impericia también lo retiró del recinto en enero. Parecía que el por entonces ministro del Interior tenía el pulgar presidencial para abajo, pero el hoy jefe de Gabinete Guillermo Francos, con gran actitud política, es decir con negociación, logró las dos leyes y prácticamente gobernar el país, dado que al Presidente no le interesa la política, a pesar de que en esta ocasión permaneció a pie juntillas del teléfono hasta que su vice logró desempatar y darle la alegría de la aprobación de la ley. Desempate que le restituye la confianza de un Presidente oscilante en cuanto a sus afectos políticos.

Esta semana, los ojos de esta victoria -absolutamente ajustada- están puestos en el Congreso, pero, para tranquilidad del Gobierno, llegó China renovándole los swaps. Qué paradoja, antes fue Lula -salvaje comunista- , ahora Xi Jinping, el comunista que no estaría nunca en su vida política y mucho menos en sus negocios. Como tantas cosas que ha dicho Milei, la realidad le hace morder el asfalto.

Fue una jornada tumultuosa, como también lo fueron los acuerdos para conseguir los votos. Lo de la senadora Crexell cuanto menos es un trueque personal inmoral. Así como también un grupo de personas con sus caras cubiertas rompiendo todo lo que tenían a su paso y quemando el móvil de Orlando Morales de Cadena 3.

La gran pregunta es si se generarán inversiones y, fundamentalmente, qué tipo de inversiones. ¿Las que vienen y se van rápido o las que pernoctan y sirven para que el país despegue? Por lo que se vio en el Senado, hay dos modelos de país con paridad. Lo expresaron en sus discursos los senadores Mayans y Atauche. También se podría decir que pierden los más necesitados una vez más. La eliminación del monotributo social es vital para el que menos tiene y todo indica que el RIGI no generará trabajo y se llevará lo producido, a pesar de que apareció un artículo muy tibio en el cual se le indica al inversor que se comprometa a trabajar con el 20% de proveedores locales, si los hubiese.

En el capítulo laboral, el Dr. Mario Ackerman le dijo a Infobae: “Se eliminaron las llamadas ‘multas’ -que son indemnizaciones a favor del trabajador- por trabajo no registrado. En relación a la posibilidad de contratar hasta tres trabajadores bajo la denominación colaboradores, es obviar el Código Laboral para contratar por el Código Civil. Se puede despedir a un trabajador por participar de bloqueos o toma de establecimientos. Se habilitan la posibilidad de producir un despido discriminatorio pagando la indemnización agravada y la posibilidad de que en el Convenio Colectivo se sustituya el despido sin causa por un fondo de cese laboral similar al de la construcción. Se abre la posibilidad de un blanqueo laboral a costo cero para el empleador. También hay modificaciones en el régimen de empleo público nacional para facilitar los despidos en los casos de reestructuración o eliminación de organismos públicos”.

En cuanto al paquete fiscal, consultado el Dr. César Litvin, manifestó: “Creo que el oficialismo seguirá insistiendo con Ganancias y Bienes Personales. Quedé muy sorprendido con Bienes Personales, porque iba a beneficiar a muchos contribuyentes de clase media, inclusive jubilados, porque aumentaba el mínimo no imponible en forma significativa, pasaba a 100 millones de pesos. Hoy está en 27 millones de pesos. Con índices tan bajos, le muerde la capacidad de ahorro a los que menos tienen. También se aprobó la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles para personas físicas (ITI). Todas las personas físicas que hayan comprado un inmueble antes del 2018, lo venderán sin pagar este impuesto. Los inmuebles que se hayan comprado a partir del 1° de enero de 2018 en adelante no pagarían el ITI cuando se vendieran, sino que estarían sujetos al Impuesto a las Ganancias Cedulares, que grava la diferencia entre la compra y la venta. Y por último, en cuanto al blanqueo, venía como un eslabón más de Bienes Personales, nadie va a querer blanquear si Bienes Personales sigue con alícuotas desorbitantes, casi confiscatorias, del 2.25%”.

Requerida su opinión, el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, manifestó: “El Congreso le otorga superpoderes a un Presidente que ya expropió competencias del Poder Legislativo mediante el DNU 70/2023. El riesgo principal es el uso discrecional que haga Milei de esas concesiones. Puede privatizar empresas que no autorizó el Congreso”. Consultado sobre si puede privatizar YPF, contestó: “Es más complejo porque ya es una sociedad anónima que cotiza en Bolsa. Podría desprenderse de acciones que tiene el Estado nacional, pero hay nueve provincias -las petroleras- que también tienen acciones y no puede decidir el Presidente sobre esas provincias”.

Luego de la complejidad de la semana anterior, en la que la ministra Pettovello desangeló a LLA por el tufo de corrupción -entre otras cosas-, el Gobierno gana un poco de tiempo que le permite descomprimir con la aprobación de las leyes, sumado a la tranquilidad de los swaps chinos. Ahora habrá que ver cómo reacciona el presidente Milei ante esto y en el G7.

No se puede ser líder mundial, como pretende el Presidente, sin liderar su país. No resulta indiferente para Argentina el resultado de las elecciones parlamentarias europeas. El Dr. Andrés Cisneros considera que “el mismo nos aleja más que nunca de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur”.

Consultado sobre la posibilidad de la llegada de inversores a Argentina, manifestó: “El Presidente depende mucho de su proyecto económico, pero si no hay concordia, si hay insultos todo el tiempo, los inversores no van a venir. Le deseo al Presidente la mejor de las suertes. Hoy usa dos sombreros. El presidencial y el de militante de una causa planetaria. A veces chocan ambos sombreros y se confunden ambos roles. Lo que puede ser exitoso para una cosa, puede no serlo para otra”.

María Herminia Grande

