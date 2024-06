Concejales concretaron una nueva Sesión Ordinaria

Jujuy al día ® – Ediles capitalinos realizaron esta mañana una nueva Sesión Ordinaria del presente período legislativo, oportunidad en la cual tomaron estado parlamentario numerosos proyectos de los diferentes bloques, a la vez que se aprobaron ordenanzas y minutas, muchas de ellas referidas a la cuestión de género.

Finalizada la sesión, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar manifestó: «Es la novena sesión ordinaria del año 2024 y en ese sentido el eje de las ordenanzas aprobadas está relacionada con la cuestión de género, puntualmente con la violencia de género y la Política de Estado que viene desarrollando desde hace muchos años el municipio para brindar herramientas a todas las mujeres. Incluso a los sectores más vulnerables que sufran algún tipo de violencia, en ese sentido, hemos aprobado una ordenanza que crea en el ámbito de la Procuración Municipal la concentración de distintos organismos que cumplían esta tarea dentro del municipio, con la idea de litigar de manera gratuita, incluso ante necesidades de medidas cautelares a favor de las mujeres, de los niños, de los sectores vulnerables que sufran algún tipo de violencia». Y continuó: «Hemos adherido a la Ley IARA que fue recientemente aprobada por la legislatura en cuanto a su prórroga, el municipio de alguna manera quería estar presente».

Más adelante, Aguiar resaltó: «Es bueno destacar la aprobación de una ordenanza que genera un calendario virtual para evitar mayores costos a través de las páginas, tanto del Concejo Deliberante como del municipio, donde podamos conocer los principales aniversarios en el ámbito de nuestra ciudad, ya sea de instituciones públicas, privadas y ONG que desarrollan sus actividades en San Salvador de Jujuy».

«Por otro lado – continuó Aguiar -, no estuvo ausente el debate de lo que pasó a nivel nacional en el Congreso de la Nación y la aprobación por parte del Senado de la Ley de Bases y el Acuerdo Fiscal. En ese sentido, primero respetar la democracia, me parece que es fundamental y sobre todo ante los hechos de violencia acaecidos en la plaza en la plaza de los Dos Congresos, pedir a las distintas organizaciones e instituciones que el debate debe ser democrático , se da en los recintos, no se da rompiendo autos ni tirando piedras y rompiendo vidrieras, sino que se debe dar dentro del seno de las instituciones de nuestra democracia y respetando las decisiones de las mayorías de las personas que fueron electas para el desarrollo de esta tarea, que es fundamental para el sistema republicano y democrático».

En este sentido, añadió: «En cuanto al contenido de la Ley, creemos que el presidente necesitaba herramientas legislativas para llevar a cabo su política y los resultados los veremos seguramente en los próximos meses .Veremos si efectivamente el RIGI puede traer inversiones productivas a las distintas provincias, de alguna manera se va reflejando también en los índices de inflación, vamos a ver cuántos recursos llegan a las provincias luego de la aprobación de la Ley Fiscal, así que creo que hay que dar un poco de tiempo y, por supuesto, el respetar el sistema democrático que es básico», concluyó.

Interés Municipal

Los concejales aprobaron la Minuta Nº 42/2024 que declara de Interés Cultural «El Quinto Aniversario de la Agrupación Gaucha General Manuel Eduardo Arias», a realizarse el 16 de junio. La iniciativa fue impulsada por la concejala Blanca Ontiveros.

También declararon de Interés Cultural y Municipal al evento juvenil y familiar denominado «Hola Futuro», que se llevará a cabo el 18 de junio en Ciudad Cultural, organizado por la Asociación Evangélica «Asamblea de Dios» de San Salvador de Jujuy.

Del mismo modo, se declaró de Interés Municipal la labor cultural de la Orquesta Sinfónica de Jujuy y el 20º Aniversario de la Escuela Nº 452 «Legado Belgraniano».