Rotura de acueducto principal en Reyes: «prácticamente 95% resuelto el problema»

Jujuy al día ® – Agua Potable ya está trabajando en una obra de reingeniería para una solución definitiva a este conflicto en el acueducto principal.

El presidente de Agua Potable de Jujuy S.E., Juan Carlos García, explicó la situación de extrema gravedad por la que pasó el sistema de provisión de agua en San Salvador de Jujuy y Alto Comedero durante el fin de semana, anunciado además que el serio problema está en proceso final de normalización total en los sectores aún afectados.

“Tenemos prácticamente 95% resuelto el problema” indicó el titular de la empresa estatal del servicio al manifestar que este inconveniente se solventará totalmente durante las próximas horas. Señaló que el hecho en el acueducto principal de la planta potabilizadora de Alto Reyes fue realmente grave y ha traído problemas muy serios por el tamaño de esa cañería.

Las reparaciones ejecutadas en este ducto son muy específicas debido al gran diámetro de 120mm que tiene, siendo único Jujuy. “Hemos obrado de acuerdo a los protocolos y también al desarrollo de la ingeniería jujeña” dijo el ingeniero.

Vuelta a la normalidad del acueducto principal

Sobre la normalización, García subrayó que el problema más grande son los “finales de los barrios alejados, como Alto Comedero, donde la solución no ha sido al 100%. No porque no se cuente con el agua, sino que ha sido tan grave la situación que se han vaciado prácticamente todos los acueductos y todas las redes de distribución”. “Actualmente, personal operativo y técnico está terminando de hacer las últimas purgas de aire para restituir la usual prestación del sistema de abastecimiento para toda la ciudad” afirmó García.

Enfocado en la rotura del acueducto principal, el presidente de la empresa estatal indicó que el fallo surgió debido a un problema del material del nexo en la junta de soldadura. Para contrarrestar futuros inconvenientes derivados de situaciones similares, anunció que se implementara una solución de reingeniería jujeña definitiva en el sitio que va a ser “un orgullo para Jujuy porque este tipo de arreglos solamente vienen del exterior y hoy estamos con desarrollo propio”.

Obra de reingeniería jujeña en Reyes

Respecto a esta futura obra en el acueducto de Villa Jardín de Reyes, el funcionario recalcó que se ejecutará de manera tal que no se resentirá el servicio, debido a las maniobras hidráulicas necesarias, y en el menor tiempo posible, cumpliendo el objetivo de que el agua no falte en los hogares capitalinos.

Finalmente, García solicitó al usuario el no derroche del agua ya que la necesidad de la provisión se nota más durante estos inconvenientes, por lo que es importante que toda la familia jujeña tenga siempre un uso cuidado y responsable del líquido elemento.