Reafirmación de los derechos sobre Malvinas

Jujuy al día ® – En la avenida 10 de Junio, ubicada en Barrio Malvinas, se realizó esta mañana el acto por la reafirmación de los derechos de nuestro país sobre las Islas Malvinas y los Archipiélagos del Atlántico Sur.

El acto estuvo encabezado por el Intendente Raúl Jorge, acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, junto a los ediles: Gastón Millón, Mario Lobo, María Galán; legisladores y funcionarios provinciales, veteranos de guerra, abanderados y escoltas de instituciones educativas, la Banda Municipal «19 de Abril» y público en general.

Durante el acto se realizó un minuto de silencio en homenaje a los caídos en Malvinas, sobre el final se concretó un desfile cívico en la avenida 10 de Junio, del que participaron instituciones educativas e instituciones del sector.

Sobre la recordación, Lisandro Aguiar, remarcó que, «como cada 10 de junio nos reunimos en esta avenida del mismo nombre del barrio Malvinas, buscando de alguna manera reafirmar los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas y todas las islas del Atlántico Sur. Esta es una de las causas que unifica al pueblo argentino, que logra grandes consensos; tenemos que trabajar para que a través de las vías diplomáticas, pacíficas, este territorio que es territorio soberano de la República Argentina, vuelva a estar bajo nuestro pabellón y de alguna manera malvinizar, recordar cada 2 de abril, cada 10 de junio, es fundamental en esa tarea». Y continuó: «Quiero saludar a nuestros héroes de Malvinas, a nuestros veteranos de guerra, recordar a todos aquellos que perdieron la vida en el conflicto del Atlántico Sur».

Mientras que, Gastón Millón afirmó, «nosotros entendemos que el tema de reafirmar los derechos sobre Malvinas es fundamental, no solamente a nivel diplomático, sino también a nivel político y social, no tenemos que olvidar que la institucionalización del gobierno sobre Malvinas de aquel 10 de junio de 1829 es lo que hizo que hoy se pueda fundamentar todo tipo de reclamo, más allá del robo de las mismas en el año 1833 y ya estamos cerca de los 200 años de esa fecha, con lo cual no hay que dejar el reclamo constante, tenemos que tener conciencia, memoria y sobre todo perseverancia».

Por su parte, el concejal Mario Lobo resaltó que «estamos acompañando a los héroes de Malvinas, también a la ciudadanía y a los chicos de los colegios en este día tan especial. Es algo que no tenemos que olvidar, las Malvinas son argentinas, serán argentinas toda la vida y este tipo de actos son muy importantes para rememorar esta fecha, por eso es un día muy especial para todos los argentinos».