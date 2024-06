Lisandro Aguiar: «Seguiremos dictando ordenanzas que hagan a la Seguridad Vial»

Jujuy al día ® – En el marco de los festejos por el Día Nacional de la Seguridad Vial, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, reafirmó el compromiso desde el Deliberante capitalino para tener un Tránsito y una Ciudad más segura. Palabras vertidas durante el acto realizado en la explanada del edificio municipal 9 de Julio, que tiene como finalidad socializar la importancia de tener presente todas las normas de seguridad, tanto para conductores como para peatones.

En este contexto, Lisandro Aguiar, resaltó: «Es para todos una fecha muy importante, el Día Nacional de la Seguridad Vial, y de alguna manera acompañando a todo el cuerpo de inspectores de la dirección gral. de Tránsito y Transporte del Municipio Capitalino, del área de Seguridad Vial, de Carnet, del área Artística que tiene el Municipio en Tránsito, de las capacitaciones que se coordinan y dictan en los distintos establecimientos educativos de nuestra Ciudad».

El concejal Aguiar también recordó su gestión como funcionario municipal, «a mí me toca de cerca porque me ha tocado ser director gral. de Tránsito y Transporte, y compartir con muchos de los hombres y las mujeres que están hoy acá celebrando su día; básicamente es transmitirles el compromiso del Concejo Deliberante de seguir dictando ordenanzas que hagan a la seguridad vial, acompañarlos en esa tarea que realizan diariamente en las calles de nuestra Ciudad y, por supuesto, pedir a la población que respetemos las normas, respetar las normas es cuidar la vida de uno y cuidar la vida del resto de los vecinos y -particularmente hoy- en el Día de la Seguridad Vial, me parece que tenemos que resaltar este hecho con el compromiso de poder hacer cada día una Ciudad más segura y un tránsito más seguro».

Por su parte, el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Fernando Frías, resaltó la importancia del evento, destacando «la labor que nosotros cumplimos cada día en la calle, labor que algunas veces es ingrata teniendo en cuenta que la gente muchas veces no entiende lo importante que es respetar las normas y ordenanzas para una ciudad más amigable, pero es la labor que tenemos cada uno de los agentes de tránsito que venimos cumpliendo las funciones en la dirección de tránsito».

En cuanto a la educación vial, Frías agregó: «No es solamente para aquella persona que maneja un vehículo, una moto o un auto, también es para el peatón; es por eso que se implementó, desde la secretaría de Servicios Públicos, crear un grupo artístico que va a las diferentes escuelas y cumple una función en las charlas temáticas de educación vial que tienen que ver con actuaciones y personal disfrazados para llamar la atención de los chicos y enseñarle educación vial de una manera lúdica».

La actividad contó con la presencia del Intendente Raúl Jorge, acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar; el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco; el director gral. de Tránsito y Transporte, Fernando Frías; el Juez de Faltas, Hugo Farjat, personal de la dirección municipal de Tránsito, la Banda Municipal de Música «19 de abril» y público en general. En la oportunidad, también se entregaron distinciones a diferentes integrantes de la dirección de Tránsito por su destacada labor.