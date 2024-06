Cómo programar mensajes en WhatsApp para que se envíen más tarde

Si deseas enviarle un mensaje en WhatsApp a un contacto a una hora en específico, hay formas de automatizarlo tanto en iPhone como en Android

Jujuy al día ® – Muchas veces puede suceder que deseamos enviarle un mensaje a alguien en WhatsApp pero quizás es demasiado tarde en la noche para molestar a esa persona. En el caso de querer comunicarle algo a un colega de trabajo, lo mejor es no molestarlo fuera del horario de trabajo, ese mensaje en la mayoría de casos puede esperar.

Sin embargo, es posible automatizar el mensaje para que nuestro móvil lo envíe en WhatsApp a una hora en específico, justo cuando queremos que lo reciba nuestro contacto. Esto es especialmente útil si creemos que hay riesgo de que olvidemos el contenido del mensaje, o incluso enviarlo. A continuación, te enseñamos cómo programar un mensaje en WhatsApp.

Cómo programar mensajes de WhatsApp en iPhone

Actualmente, WhatsApp no permite programar mensajes directamente en la aplicación, como sí lo permite Telegram, por ejemplo. El jefe máximo de WhatsApp comentó en una entrevista que esto es algo que están considerando para el futuro, pero mientras tanto no existe una herramienta oficial para programar los mensajes en la plataforma de mensajería.

Sin embargo, los usuarios de iPhone tenemos una forma de programar los mensajes en WhatsApp sin necesidad de instalar aplicaciones, directamente con una de las mejores herramientas de iOS. Solo debemos seguir estos pasos:

Cómo programar mensajes de WhatsApp en Android

En el caso de Android, también es posible programar mensajes en WhatsApp, aunque actualmente no hay una opción o herramienta nativa del sistema operativo para hacerlo, como en el caso de iOS. En los móviles Android necesitaremos usar una aplicación de terceros.

Una aplicación que recomendamos es Wasavi, la cual básicamente simula las acciones del usuario en el móvil para enviar un mensaje a la hora que lo hemos programado. Utilizarla es muy fácil, pero tiene algunos límites.

Lo primero que debemos hacer es instalar la aplicación en nuestro móvil.

Descarga aquí Wasavi desde Google Play Store.

La aplicación no requiere de registro, es decir, no tendrás que crear una cuenta de usuario para poder usarla, algo que se agradece hoy en día. Sin embargo, sí tendrás que otorgarle los permisos necesarios para que funcione correctamente, incluyendo el permiso de acceder a tus contactos y permisos de accesibilidad.

Whatsapp Android

Una vez otorgados los permisos, podremos programar el mensaje en WhatsApp siguiendo estos pasos:

Accedemos a Wasavi y presionamos el botón para añadir una nueva acción

Seleccionamos Schedule Message

Elegimos el destinatario del mensaje

Seleccionamos la aplicación, en este caso WhatsApp

Podemos desmarcar la opción «Ask me before sending» para que no tengamos que confirmar el envío de forma manual. Si la dejamos marcada, recibiremos una notificación de confirmación antes de que se envíe el mensaje

Escribimos el mensaje y presionamos enviarEl mensaje ya ha sido programado, sin embargo, es necesario que el móvil esté desbloqueado a la hora que se envía el mensaje para poder enviarlo. En mi caso, suelo dejar activa la pestaña «Ask me before sending» para que la misma aplicación me recuerde del mensaje y así, tras desbloquearlo para ver la notificación, puedo confirmar el envío del mensaje, uno que posiblemente habría olvidado enviar si no lo hubiese programado con anterioridad.