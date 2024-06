La historia de los refranes: ‘cuando el río suena, agua trae’

¿Qué significa este refrán? Que si se está escuchando hablar sobre algo es porque alguna verdad hay… Hm la conclusión parece prima hermana de aquel fatídico “Por algo será”…

Jujuy al día ® – ¡Y sí! Porque ese comentario, o chisme, que hace sonar al río, puede ser infundado, inclusive mal intencionado, ¿por qué tomar como ciertas posturas o decisiones basadas tan solo en esos “ruidos”? Una pregunta para hacérselas a muchos medios de comunicación, proclives a difundir conclusiones erradas y fomentar un ambiente manejado por chismes sin fundamento… Alguno se preguntará qué hacer cuando escucha un ruido, un comentario, un chisme…

Bueno, no digamos ignorarlo, pero bien se le podría poner un correctivo a este refrán, y en vez de “Cuando el río suena, agua trae”, popularizarlo así: “Si el río suena, ve a ver qué trae”…

¡Y sí! Más en una época de fake news, memes y posverdades como la que estamos viviendo… Los “ruidosos” de siempre suelen lavarse las manos diciéndolo hasta la mitad: “Cuando el río suena…”, dando a entender que esos rumores suelen ser ciertos…

Los refranes, que los hay en todos los países, hablan de manera figurada… “Cuando el río suena, agua trae” puede estar hablando de un rumor que se desparrama rápido como el agua, y que puede traer algo de cierto. “Particularmente, no estoy de acuerdo con este proverbio”, dice el experto español Federico de las Casas. Él cree que escuchar lo que siente y piensa su gente, o sus clientes, es importante. Pero como lo dicho puede estar o no basado en hechos reales, o puede o no haber sido dicho con buenas intenciones, está mal asumir que es real por más que el comentario sea popular. Tampoco ignorar que se ha dicho lo dicho, porque se puede perder información importante sobre la realidad de su gente o del negocio… En fin, hay que chequearlo todo…

¡A ver tú, cubanísimo Compay Segundo, cuéntanos de qué nos está hablando el río con esos ruidos!…

Es verdad que el río seco no suena, pero de ahí a que de cualquier indicio se pueda deducir un hecho. Porque este refrán se aplica para afirmar de cualquier rumor que tiene algún fundamento. Sin pruebas, obviamente.

