Alerta: ¿WhatsApp pedirá la fecha de nacimiento?

Esta nueva actualización de WhatsApp no tuvo un buen recibimiento en los probadores Beta ¿Paso en falso de Meta?

Jujuy al día ® – WhatsApp es la aplicación de mensajería mas utilizada en Argentina. Gracias a su gran practicidad y diseño, se volvió muy popular en todas las generaciones de usuarios. Para seguir evolucionando, Meta debe actualizar la app cada cierto tiempo y agregar nuevas funciones.

Sin embargo, algunos usuarios que probaron la versión Beta para Android 2.24.12.25, que ya circula en Google Play, se encontraron con un nuevo y llamativo ítem a llenar: la fecha de nacimiento. Este cambio no tiene fecha confirmada de lanzamiento, ni si aplicará para todo el mundo o solo ciertas regiones.

Por qué WhatsApp pedirá la fecha de nacimiento

Esta exigencia que se está probando en la versión Beta es una respuesta a una legislación reciente en ciertas regiones de Estados Unidos, que pide a los servicios digitales que verifiquen la edad de los usuarios. Esta no sería la primera vez que WhatsApp se ve obligada a alterar algunas funciones para adaptarse a regulaciones de otros países.

A pesar de esto, Meta aseguró que la edad no será visible para otros usuarios, y no cumplirá otra funció mas que como base de datos de la aplicación. Además, informaron que no habrá modificaciones en el servicio según la fecha que se ingrese, por lo que los menores de edad no verán cambios en la app.