Jujuy: aseguran que aún el país se encuentra en una fase complicada de la macroeconomía y en la antesala de una reactivación

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la Presidenta del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, Blanca Juárez, analizó el presente económico de nuestro país, asegurando que aún es complicado. Además, agregó que se encontraría en la etapa del vértice de la “V” de recuperación y reactivación económica.

Blanca Juarez expresó “nosotros seguimos aún en una fase dentro de la economía macro, complicada, porque tratamos de salir de la estanflación, seguimos todavía con procesos inflacionarios y, a pesar de que la inflación había bajado en el mes de abril, y hay una tendencia a la baja también en el mes de mayo, todavía no sentimos esa repercusión, ni en el bolsillo de los argentinos ni tampoco en la canasta básica alimentaria”.

“Esto tiene que ver, en este caso, con cómo son los ciclos económicos y los procesos de la economía, donde tras las medidas tomadas , las repercusiones sociales, los resultados, se ven en el tiempo”.

Sostuvo que “aún hoy vivimos el impacto de la fuerte emisión monetaria que trae la Argentina desde el año 2019, sin hablar las que se produjeron en el año 2023. A todo esto, también, los distintos planes de asistencialismo que ha justificado, de alguna manera, esa emisión monetaria, el exceso de gasto público. Entonces,a partir del 10 de diciembre se tomaron otras medidas que tendían a que el gasto público vaya a un déficit cero, que tendamos a la reducción de la inflación, y en este momento, entre abril y mayo, de acuerdo a lo que explican economistas destacados y las mismas consultoras, nos encontramos en la etapa del vértice de la ‘V’, para volver a emerger; y estimando que en junio podrían estar empezando a cambiar las condiciones, reactivándose la economía”.

Respecto a esto, explicó “se estima que el proceso se tiene que empezar a revertir a mitad de año. Es más, el gobierno está haciendo esfuerzos para que la economía empiece reactivarse; que el consumo también empiece a formar parte de ese proceso porque, obviamente, la economía va de la mano del consumo que hacemos todos nosotros”.

“Pero la estanflación nos viene acompañando desde hace muchísimos años. El proceso de estanflación en la Argentina empezó en el año 2011. La fuimos tratando de sortear de distintas maneras, con inflaciones más altas, más bajas; nunca las que tuvimos en el 2023, donde la inflación se desbordó, se tornó inmanejable. Hoy, todavía sufrimos un poco eso, sufrimos el impacto y también la caída de alguna de las actividades, como por ejemplo puede ser la agroindustrial, la metalmecánica”.

Agregó “también con la suba de precios, que eso ha llevado a que haya bienes o servicios que no estemos demandando, porque obviamente la gente va priorizando y va a buscar siempre aquello que sea de asistencia primaria y va a dejar de lado otras cuestiones. Pero, hoy, viendo que inflación baja, y si se lograra estabilizar los salarios en el poder adquisitivo, y teniendo también en baja la devaluación del peso, qué significa que el peso recobra su valor para poder adquirir bienes y servicios, podríamos entrar a revertir el ciclo”.

Juárez mencionó “obviamente que también necesitamos algunas condiciones, entre ellas, la sanción de la ley base, porque se necesita darle al Poder Ejecutivo determinadas herramientas para que puedan gobernar, para que puedan llevar adelante los procesos de la modificación del sistema tributario. Porque, no nos olvidemos que también en este tema de los precios tienen mucho que ver los formadores de precios; que, por ejemplo, en su momento se aumentaron mucho los precios y no necesariamente de la mano del dólar, y eso lo podemos evidenciar todos los argentinos. Aumentaron igual los precios porque se trataban de cubrir de una posible o eventual devaluación en el mes de febrero, la cual, finalmente no se dio pero los precios no bajaron”.

“Entonces sí vemos que los súper empezaron las ofertas para jubilados, para empleados de determinada actividad, con determinadas bonificaciones, el ‘2 por 1’ o algún tipo de oferta en donde no han reconocido que se habían aumentado los precios de más en la canasta básicamente alimentaria, particularmente, por lo que empezaron a buscar alguna de estas alternativas”.

“Hay que sincerarse, porque el esfuerzo que hay que hacer para salir adelante de todo esto, no es solo de la clase media trabajadora de los argentinos, sino también de todo lo que forma la economía macro en y las distintas actividades y, fundamentalmente, los que son formadores del precio, tienen mucho que ver en todo esto”, afirmó.

Sostuvo que “el esfuerzo y el bienestar general lo podemos alcanzar poniendo todos de nuestra parte; y reducir la presión tributaria qué existente en este momento sobre las PYMES, las mini PYMES, los emprendedores y, en general, sobre toda la actividad económica, es una de las herramientas o uno de los caminos de salida que necesitamos hoy en la Argentina”.