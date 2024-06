Argentina a los ponchazos

El déficit cero pasó a inteligencia cero en discernir lo importante de lo secundario y tuvimos la suerte, ante la falta de gas, de tener en Brasil un presidente de la política tradicional que, en lugar de priorizar los agravios de los que fue objeto, reaccionó en consecuencia que Argentina es su principal socio comercial

Jujuy al día ® – La política (o lo que queda de ella) le habla con el corazón y Milei le contesta con la imprevisión del bolsillo. Si de muestra vale el gas, lo acabamos de vivir.

El Dr. Ing. Raúl Bertero (presidente del CEARE), ante la consulta de Infobae, señaló: “Más allá del problema del barco de Petrobras, lo que cambió estructuralmente respecto del año pasado es que Bolivia tiene 5 MM m3/d menos y no está el barco de Bahía Blanca, que son 20 MM m3/d menos. Ambas cosas se iban a reemplazar con gas de Vaca Muerta. El gasoducto Néstor Kirchner tendría que estar en 22 MM m3/d y hoy está en 12 MM m3/d porque no terminaron las plantas compresoras y Bolivia tendría que estar reemplazado por la reversión del gasoducto Norte”.

Sobre el costo de los compresores, indicó: “Costaban aproximadamente U$S 200 millones, pero lo que falta pagar es menos. Es decir, están a medio hacer porque se demoraron los pagos, entre otras cosas. El gobierno anterior también se había demorado en la realización de estas obras imprescindibles”.

Por lo visto, ambas obras se demoraron por la mala decisión de parar toda obra pública sin medir las consecuencias. Queda claro que es más caro reemplazar ese consumo con gasoil que haber terminado las obras. Esta cronista infiere que la razón es que los funcionarios o no saben, o están aterrorizados por un enojo o un like del Presidente twittero. El Gobierno y la ciudadanía estuvieron a punto de quebrar el límite que los separa del colapso. Aquí el déficit cero pasó a inteligencia cero en discernir lo importante de lo secundario. Y tuvo (tuvimos) la suerte de tener en Brasil un presidente de la política tradicional que en lugar de priorizar los agravios de los que fue objeto, entendió y reaccionó en consecuencia que Argentina es su principal socio comercial.

Ni siquiera hablamos de generosidad política. Así actúa un político (el “comunista salvaje de Lula” lo salvó al libertario Milei).

La política no es para improvisados. Para políticos que actúen sin planificar, diría sin pensar. La canciller Diana Mondino el miércoles hizo lo imposible -correctamente-para destrabar esta situación y evitarle un sofocón mayúsculo a su Presidente itinerante (va de viaje en viaje en el exterior, por motivos personales mayoritariamente, no de Estado).

Mondino había declarado oportunamente sobre el gasoducto: “¿Por qué tiene que ser el Estado el que lo haga, por qué los caños los pagamos los 47 millones de argentinos?”. La respuesta la dio la realidad. Igualmente, lo traduzco: lo hace el Estado, sencillamente, porque de esta manera todos, es decir, los 47 millones, tendríamos gas, más barato y al gobierno de Milei y Mondino le ingresarían divisas.

Esta cronista insiste en que el gobierno de Milei es un experimento único. El Presidente está asombrado, y con razón, sobre su notoriedad en el mundo, al que le dedica mucho tiempo en conocer. Confiesa que la política no le interesa. Esto, corroborado por su recientemente ascendido jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien declaró: “Creo que me eligió porque él no entiende la política argentina”.

Esta declaración, con un Presidente al que sí le interesase la política, le hubiera costado el cargo al flamante jefe de Gabinete. Pero debe ser absolutamente cierto lo expresado por Francos. Todo indica entonces que en Argentina gobierna Francos con la supervisión de la hermana Karina y el joven Caputo.

El Presidente Milei cree que con su -por ahora- buena performance internacional alcanza. Aquí en Argentina, el hambre y el frío pueden convertirse en su principal oposición, aunque ciertas encuestas muestren que son los jubilados y los pobres quienes lo sostienen. Y si así fuese, la oposición pública un día inesperado puede cambiar abruptamente de opinión. Tal vez ese día sea como lo mencionó el Presidente en Stanford, cuando dijo: “La gente se va a morir de hambre y va hacer algo para no morirse. No necesito intervenir, alguien lo va a resolver”.

Esta cronista viene advirtiendo que hambre y frío juntos son un combo explosivo. La personalidad imprevisible del Presidente contrasta con la previsibilidad que necesitan la política y las inversiones. Hasta ahora, no llegaron las inversiones, como tampoco salieron las leyes del Congreso.

Mientras tanto, los gobernadores, con los que ejerce la práctica del diálogo Guillermo Francos y nunca Milei (¿los considerará liliputienses?), intentan organizarse. Los del norte y los del sur buscan reflotar el formato de la Liga. En el caso de la región Centro, hay gran sintonía entre los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Los hermanan agendas comunes: seguridad, producción, caja de jubilaciones, educación.

El gobernador Pullaro quiere ampliarla todo lo que se pueda: Corrientes, Chaco , Misiones -es decir, el espinel de la Hidrovía-. El eje es político. Saben sus actores que de allí hay un candidato presidencial en gestación. No se excluye a Kicillof, pero por ahora está a distancia reglamentaria. El bonaerense se visualiza como candidato de un sector del peronismo, aunque él esté intentando abrir sus fronteras.

Pullaro sigue insistiendo en que su gobierno no impulsa una reforma constitucional en Santa Fe. No lo necesita. La holgura que tiene en la Legislatura lo hace por él. El gobernador está abocado a ordenar cajas y empresas. Caja de Jubilación, Aguas Santafesinas, Empresa Provincial de Energía. Sobre esta última, circuló el interés de capitales kuwaitíes. Una fuente del gobierno santafesino le dice a esta cronista: “Los protagonistas de la EPE deben comprender que deben ser eficientes y no robar. Si es así, ni se nos ocurrirá la privatización”. Pullaro hace gala, ostenta, prioriza, y subraya la importancia que le da a la política y a los partidos políticos. Su traje es bien opuesto al de Milei.

Maria Herminia Grande

Fuente