Bodas de Oro en las alturas: 50 años de la Escuela 103 de Coyahuaima

Jujuy al día ® – «Hay una historia detrás de cada institución. Son huellas que el tiempo no debe borrar, porque sobre ellas se construye el presente y el futuro de sus generaciones».

La frase fue elegida por la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 103 «Minería Argentina» de Coyahuaima, departamento Rinconada, con motivo de sus Bodas de Oro.

Los cincuenta años de la institución se recordaron con un acto, desfile y almuerzo comunitario al que no faltó nadie: estudiantes, maestros, directivos, vecinos, escuelas invitadas, ex alumnos, ex docentes y autoridades municipales.

En representación del Ministerio de Educación, el director de Educación Primaria Miguel Peñaloza, quien llevó el saludo de la ministra Miriam Serrano, y un presente de la titular de la cartera educativa consistente en dos pizarras.

El director del establecimiento, Ricardo Balderrama, fue el encargado de recibir a todos los invitados, darles la bienvenida y resumir en un escrito parte de la historia de la escuela, que arranca allá por 1974.

En su primera parte dice así:

«La localidad de Coyahuaima pertenece al departamento de Rinconada, su altitud supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esta localidad se encuentra en el ejido municipal que encierra la jurisdicción de Mina Pirquitas.

Desde San Salvador de Jujuy, por ruta Nacional N° 9 se llega hasta Abra Pampa, se continúa por ruta Provincial N°7 hasta el empalme de Casa Blanca, siguiendo por ruta provincial N° 70 hasta la localidad de Nuevo Pirquitas y a partir de allí se llega a Coyahuaima por ruta Nacional N° 40. La distancia a recorrer desde San Salvador de Jujuy es de 336 km aproximadamente, luego de transitar 8 hs de camino de aventura, entre las altas montañas, se llega al pueblo.

Coyahuaima está ubicada en pleno altiplano y predomina el clima característico de la zona puneña. Cuenta con una Escuela Primaria, una sala de Primeros auxilios, Centro Vecinal, Comunidad Aborigen y clubes deportivos entre otras instituciones.

La escuela fue creada un 28 de mayo del año 1.974 por iniciativa de: Valentín Puca, Concepción Puca, Sabas Flores, Onofre Llampa, entre otros».