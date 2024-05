El análisis de Fabián Daverio después de la eliminación de Jujuy Básquet

Jujuy al día ® – Fue un gran acierto por parte de la intervención de la Federación Jujeña de Básquet haber apostado por Jujuy Básquet en LaLiga Federal. Despertó el amor por este deporte de toda la provincia, porque en cada partido de local el estadio estuvo lleno.

Por eso el entrenador del equipo, Fabián Daverio, reconoció que todavía siente «el dolor de haber quedado en el camino en Formosa, la verdad que fueron dos partidos muy atípicos, no esperado por nosotros, veníamos con otra mentalidad, pero nos superaron, esa es la realidad, no hay que ir por otro lado», apuntó.

Por eso agregó. «El segundo punto del playoff de entrada nos superaron y en el tercer punto hasta el primer tiempo pudimos hacer un buen partido, mantenernos en el tanteador y en el tercer cuarto volvimos a sufrir, no sé si desconcentraciones, pero ellos se vinieron, nosotros no estuvimos bien parados y lo sufrimos».

Lamentó la efectividad de los formoseños «Sarmiento tuvo efectividad desde el perímetro, estuvieron muy efectivos, entraron los suplentes y también convertían triples, en el tercer cuarto nos marcaron ocho, nueve triples, una barbaridad, es algo que sabíamos ellos tenían un buen goleo, pero a que conviertan esa cantidad es mucho, tuvieron una noche casi perfecta y acertaron en todo lo que tiraron».

El técnico del equipo jujeño remarcó que «no anduvimos bien, las derrotas fueron justas, aunque duela, pero así fueron los dos juegos de visitante, fue quizás una constante a lo largo de la temporada, de local fuimos fuerte y afuera alternamos buenas y malas».

Sin embargo el técnico de Jujuy Básquet resaltó que «también pasa factura que tengamos un equipo joven, siempre lo dije, somos un equipo muy joven, sin experiencia y sobre todo en estas instancias muchas veces la pelota pesa más que un partido más, hay que ser consciente de eso, pero queda el sabor amargo de haber perdido así y habernos despedirnos del torneo de esa manera».

A lo largo del torneo, los jujeños terminaron invictos, un dato no menor «hubo un gran trabajo por parte de todos, desde el cuerpo técnico, los jugadores que entrenaban de lunes a lunes antes que comience el torneo para llegar de la mejor manera posible, la dirigencia con Gustavo Lamas, de los 18 partidos que disputamos ganamos doce, solamente seis derrotas y el invicto en casa, lo más importante, la gente nos acompañó, logramos hacer que la gente se identifique con el equipo, con el juego y no los defraudamos porque de local siempre se jugó a estadio lleno y ganamos», subrayó Daverio.

Justamente, Jujuy Básquet despertó el amor por el básquet de toda la provincia «la verdad que no lo esperábamos, no he visto un estadio lleno todos los partidos desde la primera fecha y mucho menos en este torneo, pero cuando comenzamos esto al salir de los entrenamientos veíamos que la gente tenía ese cariño con los chicos, esa química de saludar a la gente, y cuando estábamos por debutar comenzó a llegar más y los primeros partidos creo que fueron fundamentales para que la gente se identifique con el equipo y terminamos con el estadio más que lleno, por ahí hasta sobrepasando la capacidad y eso la verdad que nos reconforta, nos daba aliento», opinó.

Por último habló sobre el futuro «habrá que ver que se viene, el proyecto de Jujuy Básquet debe seguir, con este plantel, con otro, con este cuerpo técnico o con el que llegue, está claro que la provincia espera tener un representante en cualquier otra categoría, Jujuy es una plaza importante y se verá con el futuro», finalizó Fabián Daverio.