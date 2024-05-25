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Jujuy: oferta de cargos vacantes y unidades curriculares

redaccionuno 25 mayo, 2024

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación informa la existencia de cargos vacantes y unidades curriculares en los distintos niveles y Regiones.

𝗔 𝗦𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗨𝗗 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗜.𝗦.𝗔., 𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗝𝗔 𝗦𝗜𝗡 𝗘𝗙𝗘𝗖𝗧𝗢 𝗘𝗟 𝗘𝗦𝗣. 𝗖𝗨𝗥𝗥. «𝗣𝗥Á𝗖𝗧𝗜𝗖𝗔𝗦 𝗔𝗥𝗧Í𝗦𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗜: 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗠𝗔𝗡𝗖𝗘» 𝟭𝗘𝗥 𝗔Ñ𝗢 «𝗔» 𝗧𝗧 -𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗔𝗥𝗧Í𝗦𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗨𝗦𝗧𝗥𝗜𝗔 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗘𝗡 𝗗𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥Á𝗡𝗘𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗘𝗦𝗖. 𝗦𝗨𝗣. 𝗗𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗭𝗔 «𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗙𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗟𝗔» 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗖Ó𝗗𝗜𝗚𝗢 𝟭𝟲𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟰

https://drive.google.com/file/d/1iGuuCpT7mHtuhcY3oajXUUJxSad-eWps/view?usp=drive_link

𝟭𝗘𝗥 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖. 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗜.𝗦.𝗔. 𝗘𝗦𝗖. 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘 «𝗝𝗔𝗩𝗜𝗘𝗥 𝗣𝗔𝗡𝗧𝗔𝗟𝗘Ó𝗡» 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗤𝗨𝗜𝗔𝗖𝗔 –  𝗙𝗢𝗥𝗠. 𝗔𝗥𝗧. 𝗖𝗢𝗡 𝗙𝗜𝗡. 𝗣𝗥𝗢𝗣. 𝗘𝗡 𝗠Ú𝗦𝗜𝗖𝗔 – 𝗧𝗥𝗔𝗬𝗘𝗖𝗧𝗢: 𝗙𝗢𝗥𝗠. 𝗔𝗥𝗧. 𝗕Á𝗦𝗜𝗖𝗔 𝗘𝗡 𝗠Ú𝗦𝗜𝗖𝗔 / 𝗙𝗢𝗥𝗠. 𝗔𝗥𝗧. 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗗. 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗠Ú𝗦𝗜𝗖𝗔 𝗙𝗢𝗟𝗖𝗟Ó𝗥𝗜𝗖𝗔

https://drive.google.com/file/d/132CUOCqlLpDA_SsJtTPuLUWyA43R5s8p/view?usp=drive_link

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