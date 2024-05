Funcionarios nacionales y provinciales visitaron zona de frontera con Bolivia

Jujuy al día ® – El ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, junto al secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Martín Verrier y el subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa, Néstor Majul, recorrieron la zona de frontera en La Quiaca con el objetivo de articular acciones entre nación y provincia para fortalecer controles en pasos no habilitados.

Los funcionarios visitaron la sede de la Municipalidad donde se entrevistaron con el intendente Dante Velázquez, con quien trataron las medidas necesarias para fortalecer el cuidado de las fronteras y se comprometieron a dar solución a los requerimientos.

Por otra parte, la cartera de Seguridad presentó a las autoridades visitantes el Grupo de Operaciones de Frontera (GOF) de la Policía de la Provincia, el cual fue nuevamente reactivado para colaborar en el patrullaje de las zonas limítrofes con las fuerzas federales.

Acompañaron a la delegación, el comandante mayor jefe de Región NOA de Gendarmería Nacional, Luis María Cané; el jefe de Agrupación 9 Jujuy de Gendarmería Nacional, Carlos Zedunek; secretario de Delitos Complejos, Ernesto Albin y la coordinadora del Ministerio de Seguridad Jujuy, Cecilia Barbesini.

Balance de la jornada Primeramente, el ministro Corro agradeció la presencia de los funcionarios nacionales en la provincia y detalló que en la ciudad fronteriza se observó el despliegue de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia en la zona de frontera, como así también se revisaron pasos ilegales, el sistema de monitoreo que tiene Gendarmería y otros aspectos vinculados a la seguridad en esa región. Corro ponderó la articulación permanente con las fuerzas federales bajo la órbita del actual Ministerio de Seguridad nacional y la conformación del GOF (Grupo de Operaciones de Frontera) con equipamiento acorde a una zona de frontera. Reforzar el cuidado de la frontera norte En tanto, el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, expresó su satisfacción por lo observado en la zona fronteriza de Jujuy, “con un personal altamente motivado, con mucha vocación de servicio, lo que nos gratifica”.

Ventura Barreiro puso de relieve que los resultados obtenidos hasta el momento son altamente satisfactorios, “con duplicación de lo incautado en procedimientos anti drogas comparados con el mismo período del año anterior”, por lo que de esta manera se está afianzando el programa de protección de fronteras, no solo en Jujuy sino en todas las fronteras del país, afirmó. El funcionario nacional recalcó que el SITEVIF (Sistema de Vigilancia Integrada de Fronteras) se revalorizará y se sumará a mayor cantidad de efectivos en las zonas de fronteras para reforzar trabajos en Investigación e Inteligencia Criminal.

El secretario de Seguridad hizo hincapié en las directivas de la ministra Patricia Bullrich en cuanto a que el narcotráfico no debe entrar al país y se deben hacer todas las operaciones necesarias para que esto se cumpla, “impidiendo o haciéndosela difícil todos los días, porque al narcotraficante no lo queremos en nuestro país”. Ventura Barreiro enfatizó que “la protección la hacemos desde La Quiaca a Ushuaia, ya que la seguridad de nuestros compatriotas es nuestra prioridad y la seguridad nacional es el objetivo final”. Por último, indicó que la radarización de la frontera norte es un proyecto que está en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional con el propósito de “ no dejar ningún espacio fuera del alcance de los radares”.