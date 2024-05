WhatsApp: así puedes activar tu cuenta sin código de verificación

La aplicación de mensajería de Meta garantiza la seguridad de cada cuenta enviando seis dígitos a cada celular para el respectivo ingreso

Jujuy al día ® – WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea de Meta, y una de las más utilizada a nivel mundial, para proteger la seguridad de sus usuarios integra un sistema de verificación que requiere un código de seis dígitos, destinado a asegurar que solo los propietarios legítimos de los números de teléfono puedan instalar y usar sus cuentas en la plataforma.

El proceso de verificación de WhatsApp comienza cuando la aplicación envía un código a través de un mensaje de texto (SMS) o mediante una llamada telefónica automatizada.

Esto no solo refuerza la seguridad de la aplicación, sino que también garantiza que las conversaciones privadas permanezcan protegidas contra accesos no autorizados. Pese a que no existen métodos para entrar a una cuenta sin este código presentamos los métodos de verificación legales y disponibles en la app,

Cuáles son los métodos seguros para entrar a tu cuenta de WhatsApp

Código SMS: este es el método de verificación más común. La app envía un mensaje de texto al número registrado con el código de verificación. Este mecanismo es ampliamente utilizado por su simplicidad y rapidez.

Llamada Telefónica: en casos donde el usuario no recibe el código a través del SMS, la aplicación ofrece la opción de recibir una llamada automizada. Durante esta llamada, se dicta el código de verificación. Es una alternativa útil en situaciones donde la recepción de mensajes de texto es poco fiable.

Código Directo en la App: WhatsApp está experimentando con una nueva característica para los beta testers en Android, la cual permite recibir el código de verificación directamente en la aplicación instalada en el teléfono anterior del usuario.

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp

El esfuerzo de WhatsApp con la seguridad del usuario va aún más allá de la verificación por código. La compañía ha implementado diversas funcionalidades preventivas diseñadas para proteger la privacidad y la integridad de las cuentas.

Bloqueo con Huella Digital: esta función permite que solo el propietario del dispositivo pueda acceder a la aplicación mediante el uso de su huella dactilar. Se puede activar desde el menú de configuraciones de privacidad en WhatsApp, incrementando significativamente la seguridad frente a accesos no autorizados.

Verificación en Dos Pasos: esta es otra capa adicional de seguridad. Consiste en un PIN personalizado que el usuario debe ingresar como un segundo paso de verificación. Este método asegura que incluso si alguien obtiene el código inicial de seis dígitos, no podrá acceder a la cuenta sin el PIN personal del usuario.

Qué hacer en casos de emergencia

En caso de robo debes contactar a WhatsApp y desactivar tu cuenta. (Foto: Europa Press)

En eventos como la pérdida o el robo del teléfono, WhatsApp ofrece opciones para resguardar la seguridad de la cuenta del usuario.

Una de las principales acciones recomendadas es desactivar la cuenta inmediatamente, lo cual se puede hacer contactando a WhatsApp a través de un correo electrónico a [email protected], incluyendo la frase “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta”.

Esta acción previene accesos no autorizados y protege la información en caso de que el dispositivo caiga en manos de terceros maliciosos.

Otras prácticas no recomendadas que existen

Hay métodos no oficiales que algunos usuarios consideran, como el uso de números de teléfono virtuales mediante aplicaciones terceras. Sin embargo, estas prácticas no son recomendadas por varias razones.

En primer lugar, hay restricciones en ciertos países y WhatsApp puede bloquear estas cuentas debido al uso de números no legítimos. Además, el uso de números virtuales añade vulnerabilidades innecesarias al proceso de verificación y podría comprometer la seguridad de la cuenta.

Cómo prevenir fraudes y estafas

Uno de los mayores riesgos en la era digital es el fraude. WhatsApp enfatiza la importancia de nunca compartir el código de verificación con nadie. Una táctica común de los estafadores es enviar mensajes de texto falsos que parecen ser de WhatsApp, solicitando el código de verificación.

Estas tentativas de phishing están diseñadas para robar la información del usuario y acceder a sus cuentas. Para evitar ser víctima de estos fraudes, es esencial que los usuarios sean conscientes y cautelosos con los mensajes que reciben y nunca compartan sus códigos de verificación.