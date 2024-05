EET Nº1: 75 años de un gran legado educativo en El Carmen

Jujuy al día ® – La ciudad de El Carmen hoy 30 de abril se vistió de fiesta por el 75º aniversario de la Escuela de Educación Técnica Nº1 “Ing. Luis Michaud”.

El establecimiento albergó a autoridades, invitados especiales y público en general quienes participaron de las actividades centrales.

Las mismas comenzaron con el acto protocolar, en donde la directora de Educación Técnico Profesional, transmitió el saludo de la ministra Miriam Serrano y luego felicitó a todos los que conforman el plantel docente, directivo, de servicios generales, estudiantes y familiares por este gran acontecimiento, “que refleja toda una vida dedicada a educar y a contener a las futuras generaciones” .

Ante un público colmado, hizo uso de la palabra, la directora de la institución anfitriona, Patricia Chalabe, quien muy emocionada, expresó su orgullo por formar parte de una escuela “que deja huellas en cada uno de los estudiantes que pasan y pasaron por estas aulas”.

Para finalizar con la parte ceremonial, se procedió a cantar el “Feliz Cumpleaños” y soplar las velas de una magnífica torta.

Pero la celebración no culminó allí, sino que se trasladó a las calles aledañas al establecimiento para comenzar con el tradicional pasaje de delegaciones, ex alumnos, ex docentes e instituciones educativas invitadas.

Cada una de las actividades quedará grabada en las antípodas de la ciudad carmense, quien continuará con el legado formador de futuros profesionales, dejando su impronta en el desarrollo productivo, social y cultural de la provincia.