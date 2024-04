Caso María Luz Herrera: reclaman justicia a 7 meses de su desaparición

Jujuy al día ® – Cecilia Leaño, madre de María Luz Herrera, la joven jujeña desaparecida el pasado 26 de septiembre del 2023 continúa pidiendo justicia.

Actualmente, la Fiscalía N°4 a cargo del Doctor Gustavo Valero, está esperando el resultado del análisis de los teléfonos y una computadora de los imputados. Los dispositivos fueron enviados a Gendarmería para dar por finalizada la investigación y elevar a juicio la causa.

«Tesoro de mi alma ya son 7 meses que no sé nada de vos, 7 meses de no parar de pedir que me den respuestas, de enviarte mucha luz dónde sea que estés, 7 meses de mucho dolor, incertidumbre y mucha angustia», posteó Leaño en su cuenta de Facebook.

«Nadie desaparece de un momento al otro. Hija de mi corazón yo no voy a parar hasta encontrarte, 7 meses de marchas, abogados, Fiscal, Procurador y hasta ministros de muy buen trato, pero soluciones sin respuestas concretas», reclamó la mujer.

Además, agregó una serie de fotos de la joven en distintos momentos de su vida. Incluso una captura de pantalla del celular de María Luz del 23 de septiembre donde le muestra a su madre que se había cortado el cabello.

«No te suelto la mano nunca mi Luz, todos gritamos tu nombre. Chaco sabe que me debe a mi hija y no paro hasta encontrarte. En mi abrazo mi pollo…mi cachorra…todos sufrimos tu ausencia a diario. Te amo hijita», concluyó el mensaje.

El caso

La joven jujeña María Luz Herrera desapareció en Sáenz Peña el 26 de septiembre del 2023. Herrera convivía con su pareja, Darío Godoy, en un departamento ubicado en la calle 12 y 29 de la ciudad termal.

En el marco de esta causa fueron detenidos Ezequiel Darío Godoy de 25 años y su padre, Darío Godoy Ojeda. Ambos oriundos de la localidad de Villa Angela. Son los únicos imputados y detenidos por la desaparición y presunto femicidio de la mujer.